Argentyńska finezja. Siódemka 7. serii ORLEN Superligi Kobiet

Bramkarka: Mai Gomaa (Piłka Ręczna Koszalin)

W minionej kolejce na nominację zapracowały w znacznym stopniu cztery bramkarki - Mai Gomaa (Piłka Ręczna Koszalin), Kaja Gryczewska (Tauron Ruch Szczypiorno Kalisz), Aleksandra Hypka (Enea MKS Gniezno) i Oliwia Suliga (Energa Start Elbląg). Postanowiliśmy docenić występ reprezentantki Egiptu, która zanotowała 17 skutecznych interwencji, zachowując przy tym 46 % skuteczności.

Lewoskrzydłowa: Natalia Doktorczyk (TAURON Ruch Szczypiorno Kalisz)

Na tej pozycji postanowiliśmy docenić lewoskrzydłową klubu z Kalisza, która w meczu z Piotrcovią Piotrków Trybunalski zdobyła pięć bramek, zachowując przy tym stuprocentową skuteczność. Choć ostatni zespół ORLEN Superligi Kobiet był skazywany na wysoką porażkę, to postawił trudne warunki zawodniczkom z województwa łódzkiego.

Lewo rozgrywająca: Daria Przywara (PGE MKS El-Volt Lublin)

To był z całą pewnością występ, jakiego oczekuje się od tej zawodniczki w Lublinie. Daria Przywara razem z Darią Szynkaruk były liderkami PGE MKS-u El-Volt pod względem zdobytych bramek, a jej trafienia w pierwszej części spotkania pozwoliły wypracować przewagę nad aktualnymi mistrzyniami Ukrainy.

Środkowa rozgrywająca: Magdalena Drażyk (KPR Gminy Kobierzyce)

Podopieczne Marcina Palicy nie zdołały sprawić niespodzianki w starciu z KGHM MKS Zagłębia Lubin, jednak było to dobre spotkanie w ich wykonaniu. Ten mecz pokazał jak ważną rolę w układance KPR-u Gminy Kobierzyce pełni Magdalena Drażyk. To właśnie środkowa rozgrywająca zdobyła 9 bramek, a także prowadziła grę brązowych medalistek poprzednich rozgrywek.

Prawa rozgrywająca: Malena Cavo (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

Efektowne bramki argentyńskiej rozgrywającej były ozdobą hitu 7. serii ORLEN Superligi Kobiet. Malena Cavo zdobyła w meczu z KPR-em Gminy Kobierzyce dziewięć bramek, a jej rzuty z podłoża mogłyby pełnić niezły materiał szkoleniowy dla młodszych zawodniczek piłki ręcznej.

Prawoskrzydłowa: Natalia Janas (KGHM MKS Zagłębie Lubin)

To kolejny bardzo dobry mecz w wykonaniu skrzydłowej aktualnych mistrzyń Polski! W meczu z KPR-em Gminy Kobierzyce otrzymała ona od swoich koleżanek pięć podań i po raz

kolejny zachowała stuprocentową skuteczność! To zdecydowanie jedna z najlepszych zawodniczek obecnego sezonu ORLEN Superligi Kobiet.

Obrotowa: Nikola Głębocka (Enea MKS Gniezno)

Enea MKS Gniezno zanotował pewne zwycięstwo w Elblągu, więc nie mogło zabraknąć również nominacji dla zawodniczki tego zespołu. Chociaż MVP tego spotkania została wybrana Aleksandra Hypka, to warto również docenić postawę Nikoli Głębockiej. Obrotowa gnieźnieńskiego zespołu zdobyła cztery bramki, zachowała stuprocentową skuteczność oraz wywalczyła rzut karny.

