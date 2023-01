Szalone lata 90.

Era Wenty

Polacy nie zakwalifikowali się do mistrzostw świata w Tunezji w 2005 roku, ale już dwanaście miesięcy później na mistrzostwach Europy w Szwajcarii nie tylko udało nam się awansować do turnieju głównego, ale i przejść pierwszą fazę imprezy, po pokonaniu Ukrainy i gospodarzy turnieju.

Początek medalowej ery

Polacy nie musieli uczestniczyć w pierwszej fazie eliminacji do mistrzostw świata w 2007 roku, trafiliśmy od razu do drugiej, decydującej rundy, w której naszymi rywalami byli Grecy. I choć na wyjeździe nasza drużyna przegrała 22:27, to 16 czerwca we Wrocławiu wygraliśmy 29:20, odrabiając straty z nawiązką, czym zapewniliśmy sobie awans na rozgrywany w Niemczech turniej.