Wielki powrót w reprezentacji Polski. Trener przekazał dobre wieści

- Nie będę ukrywał, że szkoda tego meczu, bo liczyliśmy na dobre otwarcie i zwycięstwo. Natomiast mieliśmy też w tym spotkaniu pewne założenia, pewne rzeczy do przećwiczenia. Największe pretensje możemy mieć do siebie o postawę w obronie, bo nie zagrało to tak, jak chociażby funkcjonowało w czasie przygotowań w Cetniewie. Tak że tutaj jest dużo do poprawy, ale jestem przekonany, że te rzeczy wrócą do nas. Zresztą już w drugiej połowie wyglądało to lepiej, ale nie na tyle lepiej, żeby wygrać. Mieliśmy też problemy ze skutecznością, szczególnie w drugiej połowie, nie trafialiśmy w dogodnych sytuacjach, stąd ten wynik - tłumaczył tuż po meczu Patryk Rombel.

Selekcjoner reprezentacji Polski dodawał jednak, że cały czas jest spokojny, bo wierzy w swoją drużynę. A turniej 4 Nations Cup nie jest przecież docelową imprezą dla "Biało-Czerwonych". - Mamy tutaj przećwiczyć pewne ustawienia w obronie i w ataku i wybrać grupę zawodników, która będzie nam potrzebna w kolejnym etapie - stwierdził Rombel.

- Co do pozytywów, to na pewno poprawa naszej gry w obronie w drugiej połowie. Już nie traciliśmy tylu bramek przez środek, a w pierwszej połowie praktycznie wszystkie straciliśmy w taki sposób, czyli teoretycznie w strefie, gdzie powinniśmy być najmocniejsi - zauważył trener Polaków.