Trzy godziny po meczu Polaków przyszło potwierdzenie. W sprawie awansu

Kilkanaście lat temu, gdy na mistrzowski turniej jechała kadra Bogdana Wenty, cała Polska żyła meczami tej kadry. Tkaczyk, Bielecki, Szmal, bracia Lijewscy czy Jureccy dziś w większości działają przy polskim szczypiorniaku, w różnych rolach, ale godnych następców się nie doczekali. Wiosną zeszłego roku polską kadrę, podzieloną i skłóconą po mistrzostwach świata, opuścił Marcin Lijewski. Zastąpił go Hiszpan Jota Gonzalez, mający doświadczenie z pracy w PSG. Tyle że w stolicy Francji pracował z zawodnikami wybitnymi. U nas - z przeciętnymi lub na dorobku.

Trudno było oczekiwać, że w grupie F Polacy będą rozdawać karty. Węgry i Islandia to zespoły zdecydowanie lepsze od naszej drużyny, Włosi zaś się rozwijają, już są na podobnym poziomie. Gdyby do drugiego etapu turnieju awansowały trzy zespoły, można by na taki turniej czekać z jakimś optymizmem.

Piątkowy bój z Węgrami ten optymizm jednak ciężko ranił. A niedzielny ostatecznie pogrzebał. Choć trzeba było jeszcze 2,5 godziny czekać na oficjalnie rozstrzygnięcie.

Nadszedł oficjalny komunikat Związku Piłki Ręcznej w Polsce. Koniec marzeń

W piątek Polska przegrała z Węgrami 21:29, kompletną klapą okazały się ostatnie minuty, w których podopieczni Gonzaleza pogrzebali szanse na odrobienie czterech bramek straty. W niedzielę w Kristianstad Polacy zmierzyli się z Islandią, która w piątek rozbiła Włochy 39:26. Remis przedłużał nadzieje naszej drużyny na co najmniej dwa kolejne dni, porażka praktycznie je odbierała.

Piotr Jędraszczyk w meczu z Islandią Norbert Barczyk / PressFocus materiały prasowe

Islandczycy szybko jednak potwierdzili, że dziś dysponują zespołem o klasę lepszym. Na kwadrans przed końcem prowadzili 25:15, spotkanie zostało już rozstrzygnięte. Ostatecznie nasz zespół przegrał 23:31.

W tym momencie szanse Polaków na awans do kolejnej fazy można było liczyć w promilach. Aby do tego doszło, Włosi musieli wieczorem pokonać Węgrów, a my w poniedziałek wręcz zdeklasować ekipę Włoch. I jeszcze liczyć, że Islandia pokona Węgry, co akurat jest dość realne.

Tyle że do takiego cudu nie doszło, Węgrzy wygrali swój mecz 32:26. Związek Piłki Ręcznej oficjalnie więc zakomunikował: "reprezentacja Polski mężczyzn pod wodzą selekcjonera Joty Gonzaleza nie zagra w rundzie głównej Mistrzostw Europy 2026". To oznacza, że awans do drugiego etapu ME wywalczyły zespoły Islandii i Węgier.

Polska we wtorek zagra o godz. 18 w Kristianstad z Włochami. Wbrew pozorom ten mecz ma duże znaczenie. Jeśli wygramy lub zremisujemy, eliminacje do mistrzostw świata 2027 zaczniemy dopiero w maju. A jeśli nasz zespół przegra, już w marcu będzie trzeba rozegrać dwumecz na wcześniejszym etapie z Łotwą.

Jota Gonzalez Norbert Barczyk / PressFocus materiały prasowe

Arkadiusz Moryto: W końcówce pierwszej połowy daliśmy rywalom łatwe bramki i ciężko było gonić Polsat Sport