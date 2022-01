Reprezentacja Patryka Rombla podejmie mistrzów Europy 17 i 20 marca w Orlen Arenie Płock.

Polska ze Szwecją zmierzyły się w Bratysławie 21 stycznia - górą zdecydowanie były "Trzy Korony" 18:28 .

Ostatecznie EUro 2022 na Węgrzech i Słowacji nasza reprezentacja zakończyła na 12. miejscu. To najlepszy wynik Biało-Czerwonych podczas wielkiego turnieju od 2016 roku, kiedy karierę reprezentacyjną zakończyło wielu doświadczonych zawodników.



Polacy na Euro 2022 potrafili wyraźnie pokonać Austriaków (36:31) i Białorusinów (29:20). Zawodnicy Rombla przegrali wyraźnie z Niemcami (23:30), Norwegią (31:42) oraz ze Szwecją i stoczyli wyrównane boje z Rosjanami (29:29) oraz Hiszpanami (27:28), późniejszymi srebrnymi medalistami ME.



Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. ME w piłce ręcznej. Grzegorz Tkaczyk dla Interii: Pojawiło się światełko w tunelu. Wideo INTERIA.TV

Reklama

W niedzielnym finale ME w Budapeszcie Szwecja pokonała Hiszpanię 27:26 po rzucie karnym w ostatniej sekundzie meczu.





ME piłkarzy ręcznych. Rewanż meczu Polska - Szwecja

Po niespełna dwóch miesiącach dojdzie do dwóch rewanżów polsko-szwedzkich na polskiej ziemi i "tylko" towarzyskich. Dwumecz to jednocześnie jeden z najważniejszych sprawdzianów przed mistrzostwami świata, które za rok zorganizują Polska i Szwecja. Jednym z gospodarzy turnieju będzie właśnie Płock, który ugości Puchar Prezydenta.

- To jedno z najważniejszych miejsc na mapie polskiej piłki ręcznej. Miasto żyje sportem, a jego serce bije w rytmie wyznaczonym przez mecze szczypiorniaka. Niewiele jest miejsc z tak silną społecznością kibiców - nie kryje prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański.

MŚ 2023 w piłce ręcznej. Prezentacja maskotki

Dwumecz Polska - Szwecja, który będzie rewanżem za listopadowe spotkania w Malmoe (24:31) i Kristianstad (28:32), odbywa się w atmosferze definiowanej hasłem "Stick Together", które jest oficjalnym hasłem turnieju. Czwartkowy mecz rozpocznie się o godzinie 20:00. Początek niedzielnego zaplanowano na 15:00. Pierwszy raz zobaczymy wówczas "na żywo" maskotkę mistrzostw świata 2023.

CZYTAJ TAKŻE: MŚ 2023. Sławomir Szmal o meczach w Katowicach



Początek sprzedaży biletów na marcowe mecze towarzyskie 31 stycznia o godz. 10:00. Wejściówki można nabyć za pośrednictwem Eventimu w cenie od 20 do 50 zł. Organizator przewidział także karnety dwudniowe oraz specjalną ofertę dla grup zorganizowanych.

MŚ 2023 piłkarzy ręcznych. Polacy zaczną w Katowicach