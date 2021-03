Polscy piłkarze ręczni doznali pierwszej porażki w eliminacjach do styczniowych mistrzostw Europy. Porażki wkalkulowanej w scenariusz, bo w Celje biało-czerwoni ulegli najsilniejszej w grupie Słowenii 29-32.

Czwarty zespół ubiegłorocznego Euro ma skład, który uprawnia do wpisywania go na pierwszym miejscu w ciemno. Gracze Barcelony, Veszpremu, THW Kiel, Mieszkowa Brześć i kilku innych liczących się w Europie klubów powinni każdego z grupowych rywali wciągnąć nosem. Tymczasem Polacy do Celje pojechali bez kontuzjowanych graczy Łomży Vive Kielce Tomasza Gębali i Arkadiusza Moryty, czyli filara obrony i profesora w ataku.

Z drugiej strony kadra Patryka Rombla na mistrzostwach świata w Egipcie była w stanie powalczyć z mocniejszymi i można było też liczyć Słoweńcy myślami będą w kwalifikacjach do igrzysk w Tokio (weekendowy turniej w Berlinie z Niemcami, Szwecją i Algierią). W dodatku u siebie już raz pokpili sprawę remisując w styczniu z Holandią.

Dobra końcówka Słoweńców

I przez trzy kwadranse biało-czerwonym udawało się walczyć jak równy z równym, gol za gol i z wieloma dobrymi momentami. Dobrze, a nawet bardzo dobrze spisywał się w bramce Adam Morawski, a w ataku Szymon Sićko i kołowy Maciej Gębala. Niezła obrona i przygotowany atak pozwalały odliczać kolejne minuty naprawdę przyzwoitego w wykonaniu Polaków meczu.

Do przerwy Słoweńcy prowadzili 15-14 i jeszcze przez kwadrans drugiej połowy nie byli w stanie uciec na większy dystans. Udało im się o tyle odwrócić sytuację z pierwszej połowy, że tym razem to oni wychodzili na jednobramkowe prowadzenie, a nas w meczu utrzymywała obrona, która pozwalała wyprowadzić parę kontr i skuteczny Michał Daszek. Skrzydłowy Orlenu Wisły Płock, pod nieobecność Moryty, grał od deski do deski i jeszcze w 51. minucie po jego golach Polacy przegrywali tylko 26-28.

Bardziej widoczny był brak Tomasza Gębali, bo wiadomo było, że zachwyty nad pięknymi golami Sićki nie będą trwały wiecznie, bo jego bomby (nie licząc asyst) były jedynym zagrożeniem biało-czerwonych z drugiej linii. Wiadomo było, że kiedyś celownik mu się omsknie, że rywale przypilnują i bramkarze wyczują. I zaledwie kilka takich błędów wystarczyło, by Słoweńcy na błąd odpowiedzieli golem i z dwóch bramek straty zrobiło się 4-5 co załatwiło sprawę wyniku.

Porażka była wkalkulowana, bo celem nadrzędnym Polaków jest walka z Holandią o drugie miejsce w grupie, a do tego absolutnie niezbędne będzie pokonanie w niedzielę we Wrocławiu Holandii. Początek spotkania o 18.10.

Leszek Salva



