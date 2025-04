Reprezentacja Polski ma nowego trenera. Wybór padł na Hiszpana. "Jestem wdzięczny"

Reprezentacja Polski ma za sobą fatalny występ na mistrzostwach świata - w rozgrywanym na przełomie stycznia i lutego czempionacie drużyna prowadzona przez Marcina Lijewskiego nawet nie wyszła z grupy, ostatecznie plasując się na 25. miejscu. Był to najgorszy wynik "Biało-Czerwonych" na imprezie tej rangi, za co jeszcze w lutym "zapłacił" Lijewski, którego zwolniono z funkcji selekcjonera.

Jota Gonzalez nowym trenerem reprezentacji Polski

Nazwisko następcy polskiego szkoleniowca poznaliśmy we wtorek 15 kwietnia. Wówczas Polski Związek Piłki Ręcznej poinformował, że naszą kadrę poprowadzi Jota Gonzalez , który podpisał kontrakt do 2028 roku. Hiszpan karierę trenerską zaczynał w klubie BM Valladolid, później prowadził Logrono La Rioja, był też asystentem Raula Gonzaleza w Paris Saint-Germain HB. Od dwóch lat prowadzi portugalską Benfikę Lizbona .

"Jota González to szkoleniowiec z bogatym doświadczeniem w pracy z drużynami seniorskimi, ale także w pracy z młodzieżą. Wierzymy, że wniesie on do drużyny nową energię i nowe pomysły, a także otworzy drzwi przed utalentowanymi zawodnikami i skutecznie wprowadzi ich do seniorskiej kadry" - podkreślił prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Sławomir Szmal.