Decyzję o tym, że to Marcin Lijewski został nowym selekcjonerem reprezentacji Polski, ogłoszono w środę 29 marca na specjalnie zwołanej konferencji prasowej. Były szkoleniowiec Górnika Zabrze był faworytem do objęcia tej posady i został mianowany następcą Patryka Rombla.

Marcin Lijewski nowym selekcjonerem reprezentacji Polski

Po mistrzostwach świata, które odbywały się w Polsce i w Szwecji, postanowiono rozstać się z trenerem Patrykiem Romblem. "Biało-Czerwoni" nie zdołali awansować do ćwierćfinału, co miało być celem naszej drużyny i władze Związku Piłki Ręcznej w Polsce postanowiły poszukać nowego selekcjonera. W meczach eliminacji do mistrzostw Europy funkcję tę tymczasowo pełnił Bartosz Jurecki.

Teraz jednak przyszła pora na wybór nowego szkoleniowca i zgodnie z przewidywaniami, Henryk Szczepański, prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce postawił na Marcina Lijewskiego. Przez trzy lata prowadził on Górnika Zabrze, a po rozstaniu z tym klubem pozostawał bez pracy. Jego kontrakt będzie obowiązywał do lutego 2028, automatyczne przedłużenie nastąpi w przypadku awansu do kwalifikacji do IO 2028.

Od początku był on faworytem do tego, by zostać następcą Rombla, choć na giełdzie przewijało się jeszcze kilka innych nazwisk, w tym wspomniany Jurecki czy Damian Wleklak. Ostatecznie jednak postawiono na Lijewskiego.

Sławomir Szmal: Musimy jak najbardziej promować piłkę ręczną i ja to robię. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Orły Wenty przejmują kadrę

To kolejny z podopiecznych Bogdana Wenty, z jego wielkiej drużyny, którego zobaczymy na ławce w reprezentacji. Pierwszym, tymczasowym, był Damian Wleklak, który od kwietnia do września, wraz z Danielem Waszkiewiczem, prowadził kadrę narodową w dwóch meczach z Litwą.

Przez dwa lata, od 2017 do 2019 roku "Biało-Czerwonych" prowadził Piotr Przybecki, również były podopieczny Bogdana Wenty, który jednak w jego zespole z powodu kontuzji dość szybko wypadł ze skład i nie załapał się na wielkie sukcesy z reprezentacją. Jako trener również nie zdołał poprowadzić kadry do triumfów i został zastąpiony przez Rombla.