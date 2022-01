Pożegnanie z mistrzostwami. Polscy szczypiorniści grają z Hiszpanią

Oprac.: Paweł Czechowski Reprezentacja mężczyzn

Reprezentacja Polski w piłce ręcznej we wtorek zakończy swoje występy na ME 2022 meczem z Hiszpanią. Broniący tytułu przeciwnicy walczą o awans do półfinału węgiersko-słowackiego czempionatu, a "Biało-Czerwoni" o honorowe pożegnanie z zawodami.

Zdjęcie Przemysław Krajewski / Marco Wolf via www.imago-images.de/Imago Sport and News/East New / East News