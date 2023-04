Polak walczy o tytuł króla strzelców. Został ostatni mecz

Ukrainiec liderem w klasyfikacji strzelców

Dokładnie 30 bramek w dotychczasowych spotkaniach zdobył Arkadiusz Moryto , który jest a szóstej pozycji ex-aequo z Mykolą Bilykiem z Austrii. Polski gwiazdor cały czas pozostaje w grze o tytuł najlepszego strzelca, jednak realnie patrząc czeka go trudne zadanie, bo sześć bramek straty do Turczenki, rzucającego bardzo często, to różnica trudna do odrobienia.

Przewagą Polaka na pewno jest skuteczność, bo trafia na poziomie 77%, przy ledwie 62% Ukraińca , ale Turczenko i jego koledzy wciąż teoretycznie mają szansę na awans, tak że podejdą do starcia z Rumunią w pełni skoncentrowani i rzucą na parkiet wszystko, co mają najlepszego.

Szykuje się kanonada Polaków

Każdy inny wynik, niż wysokie zwycięstwo naszej drużyny, byłby sporego kalibru niespodzianką. To wszystko oznacza, że czysto teoretycznie, Arkadiusz Moryto może znacznie poprawić swój strzelecki dorobek. Oczywiście pod warunkiem, że trener nie zdecyduje się dać szansy dublerom, bo dla Lijewskiego spotkanie z Łotwą to także szansa na to, by sprawdzić "w boju" różne warianty, które chciałby wprowadzić do drużyny.