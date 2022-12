Polacy zmazali plamę. "Mieliśmy ten mecz pod kontrolą"

Skrzydłowy Vardaru Skopje w rozmowie z Interią podkreślił, że w przeciwieństwie do starcia z Tunezją, tym razem udało się kilka razy wyprowadzić szybką kontrę. - Dziś wyglądało to w obronie dużo lepiej i bramkarze mieli dużo więcej wybronionych piłek, a z tego udało się wyprowadzić kilka kontr. Takie było też założenie, żeby w tych meczach jak najwięcej pobiegać, zmęczyć się. Jestem zdania, że teraz, ze spotkania na spotkanie, będzie wyglądało to coraz lepiej .

Choć wielu zawodników narzekało w meczu Tunezją, że po ciężkich treningach nogi są bardzo zmęczone, akurat Czuwara wyglądał bardzo świeżo. Żartowano nawet, że "obijał" się na zajęciach, ale skrzydłowy uśmiechem zaprzeczył. - To nie to (śmiech). Pracowałem bardzo dobrze, po prostu każdy organizm reaguje inaczej na te obciążenia. Ja też nie czuję się w 100 procentach świeży, natomiast lubię ciężko potrenować i nie jest to dla mnie problemem. No i jeśli teraz jest wszystko dobrze, to w styczniu powinno być tym bardziej, bo jeszcze kilka dni do mistrzostw świata zostało.