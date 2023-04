Reprezentacja Polski jest już w gronie 16 drużyn, które mają pewny awans do mistrzostw Europy. Jest więc okazja, by przetestować nowe rozwiązania, szczególnie, że Marcin Lijewski dopiero poznaje swoich nowych podopiecznych.

Męki w debiucie Lijewskiego

Pierwsze spotkanie nowego selekcjonera przypadło na końcówkę eliminacji do mistrzostw Europy i spotkania z Włochami oraz Łotwą. Pierwsze z nich, rozgrywane w Italii, zakończyło się wygraną dającą nam awans do tej imprezy . Jednak jego przebieg nie był taki, jakiego można byłoby się spodziewać.

Z pewnością nie był to jednak debiut marzeń, choć jak to się mówi, pierwsze koty za płoty. Teraz Lijewski ma przed sobą spotkanie z Łotwą, które w teorii jest meczem o nic, ale w praktyce jednym z niewielu sprawdzianów przed styczniowym czempionatem .

Gigant poza kadrą

Łotysze, najsłabszy zespół naszej grupy, nie mają w swoim składzie wielkich gwiazd. Nie mogą liczyć na potężnego, mierzącego 215 centymetrów Dainisa Kristopānsa, który reprezentuje obecnie Paris Saint-Germain , a poza nim reszta to bardzo przeciętni gracze. Stąd komplet porażek w eliminacjach do mistrzostw Europy i niewiele pozytywnych akcentów.

Teoretycznie wydaje się więc, że to idealny rywal, by móc przetestować kilka rozwiązań w ofensywie, które chciałby w kadrze wprowadzić Marcin Lijewski. Czasu na treningi z kadrą jest niewiele, a spotkanie w Ostrowie będzie jak taki mocniejszy trening . W spotkaniu z Włochami wiele rzeczy nie funkcjonowało jeszcze tak, jak powinno, ale z każdym kolejnym starciem powinno być coraz lepiej.

A co dalej? Z kadrą Patryka Rombla wiązano spore nadzieje, których drużyna nie spełniła, za co selekcjoner zapłacił głową. Lijewski startuje z niższego pułapu, bo po mistrzostwach świata wiara w naszą drużynę narodową wśród kibiców nieco spadła. Można ją odbudować jedynie zwycięstwami. I to z silniejszymi rywalami, bo wygrane z Łotwą są obowiązkiem.