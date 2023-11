Główny nacisk stawiam teraz na obronę, dlatego przede wszystkim będziemy szlifować naszą defensywę, ale dokonaliśmy także nieco zmian w kwestii naszych zagrywek w ataku i mamy wiele nowych rzeczy, które trzeba sprawdzić. Węgrzy to bardzo dobry zespół, który w ostatnich latach nie dotarł może do strefy medalowej wielkich imprez, ale wciąż należy do europejskiej czołówki. To niewygodny i mocny fizycznie przeciwnik. Wiemy, że nie będzie miękkiej gry i trzeba będzie dać z siebie wszystko, żeby coś ugrać" - mówił Lijewski dla PZPR.