Piłka ręczna. Polska - Rosja. Mecz trwa

Zapraszamy na relacje tekstową na żywo z meczu piłki ręcznej pomiędzy reprezentacjami Polski i Rosji. To ostatnie spotkanie "Biało-Czerwonych" w 2020 roku, stawką jest zwycięstwo w towarzyskim turnieju rozgrywanym w Jastrzębiu-Zdroju.

Obie reprezentacje przygotowują się do mistrzostw świata, które w dniach 14-31 stycznia 2021 roku będą odbywać się w Egipcie.



Za rosyjskimi i polskimi szczypiornistami mecze kontrolne z Algierią. Podopieczni trenera Patryka Rombela wygrali z tym rywalem 24:21, Rosjanie zwyciężyli 30:24.

Michał Daszek, Przemysław Krajewski, Tomasz Gębala, Michał Olejniczak - dziś w składzie Polaków. Mocniejsza kadra, ale i przeciwnik bardziej wymagający niż Algieria.



Skład Polski: Kornecki, Wyszomirski, Morawski (bramkarze) - Klimków, Olejniczak, Krajewski (kapitan), Walczak, Sićko, Ossowski, Dawydzik, Czuwara, Pilitowski, Moryto, Daszek, Przybylski, Działakiewicz, Piechowski



1. minuta - Polacy w ataku, rzut Gębali obroniony, po drugiej stronie boiska Rosjanie celnie i prowadzą 1-0.



1. minuta - Już 1-1, szybko odpowiedź Polaków.



2. minuta - Pierwsza dobra obrona Wyszomirskiego



3. minuta - Dawydzik aktywny od początku meczu, po jego kontrze przeważamy 2-1.



4. minuta - Jermakow znów na remis 2-2.



5. minuta - Gębala pewnie z góry na 3-2.



8. minuta - Wynik na naszą korzyść 4-3, Olejniczak nie dość że trafia, to jeszcze fauluje go rywal i jest gra w przewadze Polaków.



9. minuta - Daszek z kontrataku i przewaga wynosi 5-3. Trwa kara dwuminutowa jednego z rywali.



10. minuta - Kara dwóch minut dla Klimkowa. Będzie po tyle samo zawodników na boisku, a potem minuta w osłabieniu.



11. minuta - Rosjanie skracają straty do 4-5, a chwilę później rzucają na remis 5-5. Dawydzik pasywnie w obronie.



12. minuta - Wyszomirski ładnie obronił atak ze skrzydła.



