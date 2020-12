Przygotowania do meczów eliminacyjnych mistrzostw Europy z Turcją, jak i mistrzostw świata w Egipcie idą zgodnie z planem - uważa trener reprezentacji Polski piłkarzy ręcznych Patryk Rombel. "Biało-Czerwoni" zwyciężyli w towarzyskim turnieju w Jastrzębiu-Zdroju.

"W środę przyjedziemy do Płocka i tam będzie mieć półtora dnia wolnego. Potem rozpoczną się treningi, które będą ukierunkowane na rywalizację z Turcją. Musimy nieco zmniejszyć zawodnikom obciążenia. Będą też odprawy taktyczne. Najważniejsze, że wszyscy są zdrowi i możemy kontynuować przygotowania" - powiedział trener.



Reprezentacyjni zawodnicy nie dostaną czasu wolnego w Sylwestra. Rombel tłumaczy to panującą pandemią.



"Trzeba powiedzieć, że zawodnicy wykazali się profesjonalizmem, że na ten czas (od 26 grudnia - red.) zgodzili się opuścić rodziny" - zaznaczył.



Jego zdaniem najbliższy rywal Polaków w eliminacjach ME to drużyna "nieobliczalna i ciężka do ogrania".



"Nie zmienia to faktu, że celem są dwa zwycięstwa" - podkreślił.

Przyznał, że podczas turnieju w Jastrzębiu-Zdroju problemy zdrowotne miał Michał Daszek. Jednak zgodnie z jego informacją, to nie było nic groźnego. "Lekkie przeziębienie" - przekazał szkoleniowiec.

W Jastrzębiu-Zdroju Polacy pokonali Algierię 24-21 oraz Rosję 25-23. 6 stycznia zagrają w Eskisehir pod Stambułem w pierwszym spotkaniu eliminacji ME z Turcją, a trzy dni później w Płocku dojdzie do rewanżu. Stawkę w grupie uzupełniają Słoweńcy i Holendrzy.



Natomiast 14 stycznia rozpoczną się mistrzostwa świata w Egipcie. Grupowymi rywalami "Biało-Czerwonych" będą Tunezja, mistrz Europy - Hiszpania oraz Brazylia.



Zdjęcie Tomasz Gębala w walce z Rosjanami / Andrzej Grygiel / PAP

