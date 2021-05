Piłka ręczna. Mistrzostwa Europy. Polska losowana z ostatniego koszyka

Poznaliśmy podział na koszyki przed losowaniem grup mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych. Polska będzie losowana z ostatniego.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Lekkoatletyka. Marcin Chabowski o kwalifikacjach do igrzysk olimpijskich (POLSAT SPORT). Wideo Polsat Sport

Reklama

24 zespoły zostały podzielone na cztery koszyki. Polska reprezentacja będzie losowana z czwartego, bo w eliminacjach do mistrzostw Europy podopieczni trenera Patryka Rombla zajęli w grupie 5. dopiero trzecie miejsce za Słowenią i Holandią.

Reklama

Z każdej z sześciu czterozespołowych grup do drugiej rundy awansują dwie najlepsze drużyny. Biało-czerwoni mogą trafić na potęgi. Możliwe jest np. takie zestawienie: Hiszpania, Dania, Francja i Polska. Ale w przypadku odrobiny szczęścia droga do drugiej rundy może być znacznie łatwiejsza: Słowenia, Austria, Macedonia Północna i Polska.

Przed losowaniem wiadomo już, że do grupy A trafi Chorwacja (mecze tej grupy będą rozgrywane w Szegedzie), do grupy B Węgry (Budapeszt), grupy C Słowenia (Debreczyn), grupy D Niemcy (Bratysława), grupy E Czechy (Bratysława), a Słowacja zagra w grupie F w Koszycach.

Losowanie grup rozpocznie się w czwartek o godz. 17 w Budapeszcie. Przyszłoroczne mistrzostwa Europy, których gospodarzami będą Słowacja i Węgry, rozpoczną się 13 stycznia, a zakończą 30 stycznia.

Podział na koszyki:

1. Chorwacja, Hiszpania, Niemcy, Norwegia, Portugalia, Słowenia

2. Austria, Dania, Rosja, Serbia, Szwecja, Węgry

3. Białoruś, Czechy, Francja, Islandia Macedonia Północna, Słowacja

4. Bośnia i Hercegowina, Czarnogóra, Holandia, Litwa, Polska, Ukraina