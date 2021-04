Piłka ręczna. Eliminacje ME. Polska w niedzielę zagra z Holandią

Reprezentacja Polski zagra w niedzielę z Holandią o awans na mistrzostwa Europy piłkarzy ręcznych. Polakom do osiągnięcia celu wystarczy remis, a nawet porażka, przy korzystnych wynikach starć w innych grupach może dać im awans.

Po pokonaniu w Opolu Słowenii (27:26) podopieczni Patryka Rombla są już o krok od awansu do przyszłorocznego turnieju finałowego. Po pięciu kolejkach spotkań w tabeli grupy 5 prowadzą z siedmioma punktami Słowenia i Holandia. Polski zespół ma jeden punkt mniej.

Do mistrzostw Starego Kontynentu, które zostaną rozegrane na Węgrzech i Słowacji w styczniu 2022 roku, zakwalifikują się po dwa najlepsze zespoły z każdej z ośmiu grup eliminacyjnych plus cztery z trzecich pozycji z najlepszym bilansem. Jednak do tego bilansu drużynom, które zajmą trzecie miejsca, będą się liczyły tylko wyniki z dwoma najlepszymi zespołami w grupie.

Jeśli biało-czerwoni pokonają w niedzielę Holandię, to awansują do finałów z drugiego miejsca w grupie, ale nawet porażka nie pozbawi ich szans. Po pięciu seriach gier w klasyfikacji drużyn z trzecich miejsc Polska jest liderem, mając zaliczone dwa punkty za zwycięstwo nad Słowenią. Bez punktów (w pojedynkach z dwoma najlepszymi zespołami w grupie) są natomiast cztery ekipy: Grecja, Austria, Włochy i Szwajcaria. Wynika z tego, że remis da polskim szczypiornistom awans, a w przypadku porażki będą musieli czekać na rozstrzygnięcia w innych spotkaniach.

Niedzielny mecz Holandia - Polska rozpocznie się w Almere o godz. 18.

