Broniący tytułu w turnieju rozgrywanym na Węgrzech i Słowacji piłkarze ręczni Hiszpanii byli niepokonani w mistrzostwach Europy od 17 spotkań.

Ostatnia porażka Hiszpanii na Euro miała miejsce dokładnie cztery lata temu, 23 stycznia 2018 roku, 26-31, ze Słowenią. Od tego czasu "Hispanos" wygrali 16 meczów i 1 zremisowali w najdłuższej serii bez porażki w rozgrywkach. Aż do niedzieli, gdy zespół Jordi Ribery znalazł pogromców w ekipie Norwegii.

ME piłkarzy ręcznych. Hiszpania - Norwegia, padł rekord

Poza początkiem spotkania, gdy Hiszpanie prowadzili 2-0, na parkiecie w Bratysławie rządzili Sander Sagosen i kompania. Już po 10 minutach Norwegowie uciekli na 5-2 i do końca spotkania przodownictwa już nie oddali, tylko raz przez chwilę pozwalając rywalom złapać kontakt (20-19 w 41. minucie).



Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sławomir Szmal wspomina zmagania w Katowicach. WIDEO INTERIA.TV

Ostatecznie ekipa Christiana Berge - która w fazie wstępnej ME przegrała z Rosją - wygrała 27-23, odnosząc trzecie kolejne zwycięstwo w turnieju. To zarazem pierwsze zwycięstwo Norwegii z Hiszpanią od 24 lat, po 11 kolejnych porażkach!





ME piłkarzy ręcznych. Polska - Hiszpania, kiedy mecz