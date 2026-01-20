Osiem sekund przed końcem był remis. Polska zagra dwa dodatkowe mecze
Polscy piłkarze ręczni dotarli do Kristianstad w zeszły wtorek wieczorem - z wielkimi problemami związanymi z pogodę i odwołanym lotem do Kopenhagi. W Szwecji byli tydzień - i już w weekend wiedzieli, że te mistrzostwa Europy nie będą dla nich udane. Wtorkowy pojedynek z Włochami miał jednak znaczenie, stawką było trzecie miejsce w grupie F. Pozwalające w marcu uniknąć dwumeczu już w drugiej fazie eliminacji MŚ. Na pół minuty przed końcem mieliśmy upragniony remis 28:28. I piłkę. Biało-Czerwoni popełnili kompromitujący błąd zmiany.
Dwa mecze, dwie aż ośmiobramkowe porażki: najpierw z Węgrami, później z Islandią. Owszem, to zespoły lepsze od Biało-Czerwonych, mające graczy uznawanych za gwiazdy w silniejszych klubach od naszych, ale jednak można było oczekiwać bardziej wyrównanej gry. A w obu tych potyczkach byliśmy tłem dla rywali, niewielu zawodników dało się wyróżnić.
Włosi też przegrali obie potyczki, mieli nawet gorszy bilans bramkowy. Już w niedzielę było jasne, że z tej grupy do dalszej fazy awansują Węgrzy i Islandczycy, ale nasze spotkanie też miało stawkę. Trzecia pozycja pozwalała uniknąć gry z Łotwą w drugiej fazie eliminacji mistrzostw świata, już w marcu. Owszem, awans w starciu z taką drużyną powinien być formalnością, ale lepiej jednak taki tydzień spędzić na treningach i sparingowej rywalizacji z lepszymi zespołami.
O to toczyła się gra na południu w Szwecji.
Mistrzostwa Europy. Polska kontra Włochy w Kristianstad. Mecz o honor. I nie tylko
Polacy zaczęli jednak to spotkanie nieźle. Nietypowa obrona Włochów, z trójką wysuniętych graczy, bywa skuteczna zwłaszcza wobec zespołów, które mają zawodników rzucających z drugiej linii. A nasz zespół, bez Szymona Sićki, takiego atutu raczej nie posiada. To już, niestety, nie są czasy Karola Bieleckiego, Michała Jureckiego czy braci Lijewskich.
Jota Gonzalez posłał od początku do boju trzech zawodników, którzy wzrostem w drugiej linii raczej się nie wyróżniają: Michała Daszka, Piotra Jędraszczyka i Michała Olejniczaka. Szarpał zwłaszcza ten ostatni, ale dużo zamieszania w szeregach rywali wywoływał też Jędraszczyk. A już w 18. minucie dwie kary, obie za faule na Olejniczaku, miał w dorobku podstawowy rozgrywający Włoch Davide Bulzamini.
Po kwadransie Polacy prowadzili 8:5, gdy niemal z... lewego skrzydła trafił Michał Daszek. Funkcjonowała współpraca z Maciej Gębalą na linii szóstego metra, nieźle też funkcjonowała defensywa, kierowana przez obu braci Gębalów.
Brakowało trochę wsparcia w bramce ze strony Miłosza Wałacha, więc dość szybko pojawił się w niej Jakub Skrzyniarz. Włosi mieli taki sam kłopot z Domenico Ebnerem, więc do trzeciego rzutu karnego wykonywanego przez Piotra Jariosiewicza wyszedł rezerwowy Pau Panitti. I obronił ten rzut. Za moment zaś zaczęły się większe kłopoty naszej drużyny.
Kare dwóch minut dostał Tomasz Gębala, a gdy wrócił - wyleciał jego brat. Włosi to wykorzystali, w 23. minucie był już remis 10:10.
Gonzalez zaczął dokonywać zmian w polskim zespole i to nie była dobra decyzja. Zwłaszcza w kontekście Damiana Przytuły. Rozgrywający RK Zagrzeb zachował się karygodnie - i to w ataku. Polacy przeprowadzali akcję, mieli przewagę sytuacyjną, Przytułą miał tylko zagrać w prawo do Andrzeja Widomskiego. A tymczasem nie dość, że niecelnie podał, to skupił się na... uderzeniu w twarz Gianluki Dapirana. I to sprawdzili sędziowie z Norwegii. A za chwilę wyrzucili Przytułę z czerwoną kartką.
Sytuacja pocięła skrzydła Polakom, za moment było już 10:12. Na moment niemoc udało się przerwać, doprowadzili do remisu. By jednak przegrać pierwszą połowę 13:15, po błędzie Arkadiusza Moryty i trafieniu tuż przed końcem Giacomo Saviniego.
Trudno było o optymizm w kontekście drugiej części spotkania.
Wielkiej zmiany w grze polskiej ekipy nie było - udawało się jednak unikać głupkowatych kar (aż cztery przed przerwą), mniej było strat, a i Skrzyniarz szybko zaliczył trzy udane interwencje. Podopieczni Gonzaleza wyrównali, mieli też szansę na prowadzenie 18:17, ale to Leo Prantner po kontrze dał znów przewagę Włochom. Nasi rywale coraz lepiej bronili, zupełnie nie patyczkowali się z Jędraszczykiem czy Olejniczakiem, o głowę lub więcej niższymi.
W 42. minucie Andrea Parisini jednak przesadził - najpierw pchnął w plecy Dawida Dawydzika, a ten znokautował innego Włocha, a później jeszcze trafił w twarz Jędraszczyka. Sędziowie dali mu tylko dwie minuty kary, mógł odczuć to mocniej. Tyle że najpierw świetną sytuację zmarnował Paweł Paterek, a za moment ze skrzydła Mikołaj Czapliński przelobował tak Panittiego, jak i jego bramkę. Rywali zaś trafili na 20:18. Było coraz gorzej, został kwadrans.
W 53. minucie znów udało się jednak doprowadzić do remisu, trafił Czapliński na 23:23. To było jego dziewiąte trafienie, trzymał Biało-Czerwonych przy życiu.
W końcu oba zespoły grały bramkę za bramkę - u nich z karnych trafiał Mikael Helmersson, u nas - Czapliński.
Na dwie minuty przed końcem Olejniczak trafił na 27:27, remis dawał nam trzecie miejsce w grupie. Zagrażali Polakom głównie bracia Simone i Marco Mengon, ale ten pierwszy popełnił błąd. Kontra się nie udała, ale ostatecznie był rzut karny. I na minutę przed końcem Czapliński, technicznie, trafił po raz dwunasty - na 28:27. Włosi wyrównali, zostało 30 sekund. Gonzalez miał jeszcze jeden czas na żądanie, ale nie zdążył o niego poprosić.
Doszło do absolutnie kuriozalnej i niedopuszczalnej sytuacji - doszło do błędnej zmiany. Daszek nie spojrzał, że Skrzyniarz jednak nie zszedł z boiska, wkroczył na parkiet jako ósmy.
Straciliśmy nie tylko zawodnika na dwie minuty, ale i piłkę. Coś niewiarygodnego.
Włosi mieli więc akcję na zwycięstwo. I po przerwie dla Boba Hanninga ją wykorzystali, trafił ze środka Simone Mengon.
Nam zostało osiem sekund, Gonzalez też poprosił o minutę dla swojego zespołu. Rozrysował akcję, ale jego zawodnicy się pogubili. Widomski wypuścił piłkę z rąk, Jędraszczyk musiał już rzucać z bardzo trudnej pozycji. Nie trafił, skończyło się na 28:29.
Polska w marcu zagra więc dwumecz z Łotwą. O miejsce w głównej części eliminacji mistrzostw świata. Tam, w maju, już nie zostanie rozstawiona.
Polska - Włochy 28:29 (13:15)
Polska: Skrzyniarz (7/25 - 28 proc.), Wałach (1/11 - 9 proc.) - Czapliński 12 (5/5 z karnych), Olejniczak 5, Daszek 3, Dawydzik 3, Jarosiewicz 2 (2/3 z karnych), Przytuła, Widomski, Moryto, Marciniak, M. Gębala, T. Gębala, Paterek, Kaczor.
Kary: 10 minut. Rzuty karne: 7/8.
Włochy: Ebner (0/12 - 0 proc.), Panitti (3/19 - 16 proc.) - S. Mengon 7, Helmersson 6 (5/6 z karnych), M. Mengon 4, Savini 3, Prantner 2, Dapiran 2, Parisini 2, Bulzamini 1, D'Antino 1, Pirani 1, Pugliese, Manojlovic, Romei, Sirot.
Kary: 12 minut. Rzuty karne: 5/6.