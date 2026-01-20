Osiem sekund przed końcem był remis. Polska zagra dwa dodatkowe mecze

Dwa mecze, dwie aż ośmiobramkowe porażki: najpierw z Węgrami, później z Islandią. Owszem, to zespoły lepsze od Biało-Czerwonych, mające graczy uznawanych za gwiazdy w silniejszych klubach od naszych, ale jednak można było oczekiwać bardziej wyrównanej gry. A w obu tych potyczkach byliśmy tłem dla rywali, niewielu zawodników dało się wyróżnić.

Włosi też przegrali obie potyczki, mieli nawet gorszy bilans bramkowy. Już w niedzielę było jasne, że z tej grupy do dalszej fazy awansują Węgrzy i Islandczycy, ale nasze spotkanie też miało stawkę. Trzecia pozycja pozwalała uniknąć gry z Łotwą w drugiej fazie eliminacji mistrzostw świata, już w marcu. Owszem, awans w starciu z taką drużyną powinien być formalnością, ale lepiej jednak taki tydzień spędzić na treningach i sparingowej rywalizacji z lepszymi zespołami.

O to toczyła się gra na południu w Szwecji.

Mistrzostwa Europy. Polska kontra Włochy w Kristianstad. Mecz o honor. I nie tylko

Polacy zaczęli jednak to spotkanie nieźle. Nietypowa obrona Włochów, z trójką wysuniętych graczy, bywa skuteczna zwłaszcza wobec zespołów, które mają zawodników rzucających z drugiej linii. A nasz zespół, bez Szymona Sićki, takiego atutu raczej nie posiada. To już, niestety, nie są czasy Karola Bieleckiego, Michała Jureckiego czy braci Lijewskich.

Michał Olejniczak w meczu Polska - Włochy Norbert Barczyk / PressFocus materiały prasowe

Jota Gonzalez posłał od początku do boju trzech zawodników, którzy wzrostem w drugiej linii raczej się nie wyróżniają: Michała Daszka, Piotra Jędraszczyka i Michała Olejniczaka. Szarpał zwłaszcza ten ostatni, ale dużo zamieszania w szeregach rywali wywoływał też Jędraszczyk. A już w 18. minucie dwie kary, obie za faule na Olejniczaku, miał w dorobku podstawowy rozgrywający Włoch Davide Bulzamini.

Po kwadransie Polacy prowadzili 8:5, gdy niemal z... lewego skrzydła trafił Michał Daszek. Funkcjonowała współpraca z Maciej Gębalą na linii szóstego metra, nieźle też funkcjonowała defensywa, kierowana przez obu braci Gębalów.

Jota Gonzalez i Arkadiusz Moryto Adam Warżawa PAP

Brakowało trochę wsparcia w bramce ze strony Miłosza Wałacha, więc dość szybko pojawił się w niej Jakub Skrzyniarz. Włosi mieli taki sam kłopot z Domenico Ebnerem, więc do trzeciego rzutu karnego wykonywanego przez Piotra Jariosiewicza wyszedł rezerwowy Pau Panitti. I obronił ten rzut. Za moment zaś zaczęły się większe kłopoty naszej drużyny.

Kare dwóch minut dostał Tomasz Gębala, a gdy wrócił - wyleciał jego brat. Włosi to wykorzystali, w 23. minucie był już remis 10:10.

Gonzalez zaczął dokonywać zmian w polskim zespole i to nie była dobra decyzja. Zwłaszcza w kontekście Damiana Przytuły. Rozgrywający RK Zagrzeb zachował się karygodnie - i to w ataku. Polacy przeprowadzali akcję, mieli przewagę sytuacyjną, Przytułą miał tylko zagrać w prawo do Andrzeja Widomskiego. A tymczasem nie dość, że niecelnie podał, to skupił się na... uderzeniu w twarz Gianluki Dapirana. I to sprawdzili sędziowie z Norwegii. A za chwilę wyrzucili Przytułę z czerwoną kartką.

Sytuacja pocięła skrzydła Polakom, za moment było już 10:12. Na moment niemoc udało się przerwać, doprowadzili do remisu. By jednak przegrać pierwszą połowę 13:15, po błędzie Arkadiusza Moryty i trafieniu tuż przed końcem Giacomo Saviniego.

Trudno było o optymizm w kontekście drugiej części spotkania.

Czerwona kartka dla Damiana Przytuły Adam Warżawa PAP

Wielkiej zmiany w grze polskiej ekipy nie było - udawało się jednak unikać głupkowatych kar (aż cztery przed przerwą), mniej było strat, a i Skrzyniarz szybko zaliczył trzy udane interwencje. Podopieczni Gonzaleza wyrównali, mieli też szansę na prowadzenie 18:17, ale to Leo Prantner po kontrze dał znów przewagę Włochom. Nasi rywale coraz lepiej bronili, zupełnie nie patyczkowali się z Jędraszczykiem czy Olejniczakiem, o głowę lub więcej niższymi.

W 42. minucie Andrea Parisini jednak przesadził - najpierw pchnął w plecy Dawida Dawydzika, a ten znokautował innego Włocha, a później jeszcze trafił w twarz Jędraszczyka. Sędziowie dali mu tylko dwie minuty kary, mógł odczuć to mocniej. Tyle że najpierw świetną sytuację zmarnował Paweł Paterek, a za moment ze skrzydła Mikołaj Czapliński przelobował tak Panittiego, jak i jego bramkę. Rywali zaś trafili na 20:18. Było coraz gorzej, został kwadrans.

W 53. minucie znów udało się jednak doprowadzić do remisu, trafił Czapliński na 23:23. To było jego dziewiąte trafienie, trzymał Biało-Czerwonych przy życiu.

W końcu oba zespoły grały bramkę za bramkę - u nich z karnych trafiał Mikael Helmersson, u nas - Czapliński.

Mikołaj Czapliński Adam Warżawa PAP

Na dwie minuty przed końcem Olejniczak trafił na 27:27, remis dawał nam trzecie miejsce w grupie. Zagrażali Polakom głównie bracia Simone i Marco Mengon, ale ten pierwszy popełnił błąd. Kontra się nie udała, ale ostatecznie był rzut karny. I na minutę przed końcem Czapliński, technicznie, trafił po raz dwunasty - na 28:27. Włosi wyrównali, zostało 30 sekund. Gonzalez miał jeszcze jeden czas na żądanie, ale nie zdążył o niego poprosić.

Doszło do absolutnie kuriozalnej i niedopuszczalnej sytuacji - doszło do błędnej zmiany. Daszek nie spojrzał, że Skrzyniarz jednak nie zszedł z boiska, wkroczył na parkiet jako ósmy.

Straciliśmy nie tylko zawodnika na dwie minuty, ale i piłkę. Coś niewiarygodnego.

Włosi mieli więc akcję na zwycięstwo. I po przerwie dla Boba Hanninga ją wykorzystali, trafił ze środka Simone Mengon.

Nam zostało osiem sekund, Gonzalez też poprosił o minutę dla swojego zespołu. Rozrysował akcję, ale jego zawodnicy się pogubili. Widomski wypuścił piłkę z rąk, Jędraszczyk musiał już rzucać z bardzo trudnej pozycji. Nie trafił, skończyło się na 28:29.

Polska w marcu zagra więc dwumecz z Łotwą. O miejsce w głównej części eliminacji mistrzostw świata. Tam, w maju, już nie zostanie rozstawiona.

Dokładny zapis relacji "na żywo" z meczu Polska - Włochy można znaleźć TUTAJ.

Mistrzostwa Europy - Grupa F

Polska - Włochy 28:29 (13:15)

Polska: Skrzyniarz (7/25 - 28 proc.), Wałach (1/11 - 9 proc.) - Czapliński 12 (5/5 z karnych), Olejniczak 5, Daszek 3, Dawydzik 3, Jarosiewicz 2 (2/3 z karnych), Przytuła, Widomski, Moryto, Marciniak, M. Gębala, T. Gębala, Paterek, Kaczor.

Kary: 10 minut. Rzuty karne: 7/8.

Włochy: Ebner (0/12 - 0 proc.), Panitti (3/19 - 16 proc.) - S. Mengon 7, Helmersson 6 (5/6 z karnych), M. Mengon 4, Savini 3, Prantner 2, Dapiran 2, Parisini 2, Bulzamini 1, D'Antino 1, Pirani 1, Pugliese, Manojlovic, Romei, Sirot.

Kary: 12 minut. Rzuty karne: 5/6.

Tomasz Gębala zatrzymuje Simone Mengona JOHAN NILSSON/TT PAP/EPA