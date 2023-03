"Orły Wenty" znów przejmą kadrę? Ciężki debiut nowego trenera

Dla reprezentacji Polski w piłce ręcznej mężczyzn ostatnie tygodnie to niezwykle burzliwy okres. Po tym, jak kadra nie zdołała awansować do ćwierćfinału mistrzostw świata, rozgrywanych w Polsce i w Szwecji, z posadą pożegnał się Patryk Rombel. W jego zastępstwie drużynę poprowadzi Bartosz Jurecki, który dotychczas pełnił funkcję asystenta.

Legenda reprezentacji Polski

Wencie zresztą zawdzięcza sporo, bo to właśnie ten trener jako pierwszy powołał go do reprezentacji i to mimo tego, że występujący wtedy w Chrobrym Głogów Jurecki miał już niemal 26 lat. Zawodnik odwdzięczył się znakomitą grą i został jednym z liderów kadry, która w Niemczech sięgnęła po tytuł wicemistrzów świata, a dwa lata później po brązowy medal tej imprezy.

Tymczasowy następca Rombla

Od 2020 roku pracował w sztabie reprezentacji Polski jako asystent Patryka Rombla. Wraz z nim przygotowywał drużynę do do mistrzostw świata, które zakończyły się rozczarowaniem dla "Biało-Czerwonych", a w konsekwencji także rozstaniem z dotychczasowym selekcjonerem .

Jurecki został jego tymczasowym następcą i to on poprowadzi Polaków w starciu z mistrzami olimpijskimi Francuzami. Czeka go wielkie wyzwanie, bo nasi najbliżsi rywale to handballowa potęga i to z pewnością oni będą faworytami, zarówno meczu w Gdańsku, jak i starcia w Aix.