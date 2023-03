Odważne decyzje selekcjonera Polaków. Nowe twarze w kadrze

- Francuzi wykorzystali każde nasze potknięcie, każdy nasz błąd. W drugiej połowie nasz powrót już funkcjonował lepiej, stąd i obraz gry był lepszy. Teraz mamy dwa dni, żeby oczyścić głowę, przeanalizować, co było nie tak, no i walczymy dalej - mówił tuż po spotkaniu Jurecki. - Teraz bierzemy się do roboty, nie tylko z myślą o kolejnym meczu z Francją , ale uważam, że wszyscy musimy mocno pracować, żeby zwiększyć grono zawodników, którzy mogliby trafić do reprezentacji - dodał.

Odważne decyzja Bartosza Jureckiego

Kadra przygotowywała się do tego spotkania bez kilku czołowych graczy, a także z nowym, tymczasowym trenerem. I choć w takich warunkach trudno skupić się tylko na grze, Bartosz Jurecki zaznaczał, że on i jego podopieczni wierzyli w wygraną z Francją. - Jeśli przyjeżdżamy na kadrę, to nie po to, żeby przegrać. Oczywiście zdawaliśmy sobie sprawę, z jakim rywalem przyjdzie nam się mierzyć, w ostatnich 15 latach pokonaliśmy ich chyba tylko raz, tak że statystyki nam nie sprzyjały, jednak wiedzieliśmy, że jak zagramy w każdym elemencie na 100 procent, to możemy z nimi wygrać. Zabrakło nam skuteczności, zwłaszcza w pierwszej połowie. Mieliśmy kilka czystych sytuacji, nie wykorzystaliśmy dwóch rzutów karnych i przez to Francuzi nam odjechali, przede wszystkim dzięki kontrze w drugie tempo. Musieliśmy w drugiej połowie całkowicie zmienić swoje ustawienie, w ogóle potrzebujemy zbyt wielu zmian do defensywy, co rywale skrzętnie wykorzystywali - mówił trener Polaków po meczu z mistrzami olimpijskimi.