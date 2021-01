Reprezentacja Polski pokonała Tunezję 30-28 (17-17) w pierwszym meczu odbywających się w Egipcie mistrzostw świata piłkarzy ręcznych. Objęła też prowadzenie w grupie B. Aż jedenaście bramek dla naszego zespołu zdobył Arkadiusz Moryto.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Piłka ręczna. Patryk Rombel dla Interii: Nie możemy narzekać na nadmiar szczęścia. Wideo TV Interia

"Biało-Czerwoni" uznawani byli za faworyta piątkowego starcia. Przystępowali do niego po serii zwycięstw w starciach towarzyskich i dwumeczu eliminacji mistrzostw Europy z Turcją, w którym pewnie uporali się z przeciwnikiem. Z Tunezją nasz zespół mierzył się po raz pierwszy od 2017 roku, kiedy to drogi ekip skrzyżowały się w trakcie MŚ we Francji. Górą byli Polacy, także i tym razem uznawani za faworytów.

Reklama

Początek meczu nie był jednak dla naszej drużyny łatwy. Pierwsze dziesięć minut starcia było bardzo wyrównane, a gracze z Afryki nie mieli problemu z przedzieraniem się przez polską defensywę. Niestety, z czasem zyskiwać zaczęli przewagę - seria prostych błędów sprawiła, że po 14 minutach gry na tablicy wyników widniał rezultat 9-4 dla Tunezji. O czas poprosił trener naszej kadry, starając się uspokoić sytuację. Wskazówki, jakich udzielił Patryk Rombel podziałały - po ciężkiej walce Polakom udało się doprowadzić do wyrównania i na przerwę schodzili przy stanie 17-17.



W drugiej połowie nasi zawodnicy zaczęli zyskiwać przewagę. Dwie bramki Arkadiusza Moryto były sygnałem, że Polacy się budzą. Odskoczyć udało się jednak dopiero po 40 minutach gry. Bramka Macieja Gębali, a następnie strata rywali sprawiły, że na tablicy wyników pojawił się rezultat 22-24. Jak się okazało - był to przełomowy moment meczu. Od tej pory to nasi zawodnicy dyktowali warunki, a błyszczał zwłaszcza Moryto. Kolejna jego bramka, a następnie 2-minutowe wykluczenie rywali sprawiły, że sytuacja stała się jeszcze bardziej komfortowa.



W końcówce starcia Polacy potwierdzali przewagę i zmierzali ku pewnemu zwycięstwu. Niestety, na cztery minuty przed końcem karę 2 minut otrzymał Gębala, a chwilę później dodatkowo Arkadiusz Moryto, co dodało rywalom wiatru w żagle. Odrobili oni dwie bramki i na 90 sekund przed końcem nasza kadra miała już tylko jednego gola zapasu (27-28). Na szczęście końcówka należała do zespołu znad Wisły. Bramka Daszka, a potem skuteczna interwencja Wyszomirskiego sprawiły, że ostatnie sekundy mogliśmy oglądać ze spokojem. Mecz zakończył się wynikiem 28-30 dla Polski. Aż 11-krotnie trafiał dla naszej kadry Arkadiusz Moryto.



Zwycięstwo w pierwszym meczu mistrzostw świata daje Polakom prowadzenie w tabeli grupy B. W odbywającym się tego samego dnia meczu Hiszpanie - wielcy faworyci zaledwie zremisowali z Brazylią (29-29).



Relację "na żywo" prowadziliśmy pod tym linkiem.



Tunezja - Polska 28-30 (17-17)



Tunezja: Maggaiez, Harbaoui - Majdoub 1, Haj 1, Sanai 9, Maaref 2, Rzig 2, Soussi, Toumi 1, Jbeli, Jaballah 5, Darmooul 6, Zaied 1, Jaziri, , Ben Abdallah, Margheli.

Polska: Wyszomirski, Morawski - Olejniczak 1, Krajewski 5, Walczak, Sićko 3, Majdziński, Czuwara, Pilitowski 1, Moryto 11, Daszek 1, M. Gębala 4, Przybylski 3, Dawydzik, T. Gębala 1, Chrapkowski.

Sędziowali: Slave Nikolov and Gjorgji Nachevski.



TC





Zobacz Sport Interia w nowej odsłonie!

Sprawdź!