- W połowie marca rozpoczniemy sprzedaż biletów na MŚ w Polsce. Chcielibyśmy, żeby odbyło się to przy okazji dwumeczu ze Szwecją w Płocku. Wtedy też chcemy zaprezentujemy maskotkę turnieju, mamy nadzieję, że wzbudzi pozytywne i emocje - stwierdził dyrektor MŚ 2023 w Polsce Grzegorz Gutkowski. - Jesienią 2022 chcielibyśmy zaprezentować trofeum MŚ - dodał.- Liczymy, że będziemy już po pandemii i hale wypełnią się w stu procentach. Katowice będą sercem turnieju, odbędzie się tutaj większość spotkań w naszym kraju - podkreślił prezes Związku Piłki Ręcznej w Polsce Henryk Szczepański. - Zdradzę rąbka tajemnicy, że w Katowicach odbędzie się również Kongres Światowej Federacji Piłki Ręcznej - dodał szef federacji.

Reklama

Mistrzostwa świata w piłce ręcznej 2023. Losowanie w Katowicach

Także w Katowicach 2 lipca odbędzie się losowanie turnieju. - Wtedy można będzie sprzedawać bilety już pod kątem gry poszczególnych reprezentacji w określonych miastach oraz pakietów hospitality - poinformował Gutkowski.

Polska i Szwecja prawo organizacji MŚ 2023 uzyskały w 2015 roku. Gospodarzami turnieju w dniach 11-29 stycznia będą w Polsce Katowice, Płock, Kraków i Gdańsk.

Po stronie szwedzkiej piłkarzy ręcznych ugoszczą Goeteborg, Malmoe, Joenkoeping i Kristianstad, a półfinały i mecze o medale odbędą się w Sztokholmie. - Dlaczego nie w Polsce? Mieliśmy w 2015 roku zapewnienia władz Warszawy, że do tego czasu powstanie duża hala w stolicy, niestety nic takiego się nie wydarzyło i decydujące mecze wzięli Szwedzi - wyjaśniał Szczepański.



MŚ piłkarzy ręcznych 2023. Dwie rundy w katowickim Spodku

W Katowicach rywalizować będą dwie grupy eliminacyjne - jedna z Polską, druga z drużyną Niemiec. I właśnie ta druga będzie kontynuowała na Śląsku rozgrywki w rundzie głównej.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Sławomir Szmal o MŚ piłkarzy ręcznych 2023: Przed Polską trudne zadanie. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport

W MŚ 2023 wystąpią 32 zespoły - automatycznie do turnieju zakwalifikowała się Dania jako mistrz świata 2021 oraz reprezentacje Polski i Szwecji jako gospodarze zawodów. O pozostałe miejsca będą odbywają kontynentalne eliminacje.



Polacy rywalizację rozpoczną od rundy wstępnej w Katowicach. Tamtejszy Spodek ugości 21 z 61 spotkań turnieju, które odbędą się w naszym kraju. Nasza reprezentacja, w przypadku awansu, rundę główną rozegra w Krakowie. W Gdańsku odbędą się dwa ćwierćfinały (25 stycznia) oraz półfinał (27 stycznia). Gospodarzem turnieju o Puchar Prezydenta (miejsca 25-32.) zostanie Płock.



MŚ 2023 w Polsce i Szwecji. Polacy zagrają sparingi ze Szwecją i Danią

Tymczasem reprezentacja pod kierunkiem Patryka Rombla przygotowuje się do styczniowych mistrzostw Europy w Słowacji i na Węgrzech. W dniach 28-30 grudnia będzie gospodarzem Turnieju 4 Nations Cup w gdańskiej Ergo Arenie. Przeciwnikami naszej kadry będą Japonia, Tunezja i Holandia.

Po Euro 2022 wszystkie przygotowania skoncentrują sie już na MŚ. Poza wspomnianym marcowym dwumeczem ze Szwecją 14 kwietnia Biało-Czerwoni zagrają na wyjeździe towarzysko z mistrzem świata, Danią. Testem dla Spodka będzie z kolei w październiku mecz kwalifikacji do ME 2024 w Niemczech - rywal nie jest jeszcze znany.





MŚ piłkarzy ręcznych 2023. Na co liczą Biało-Czerwoni

Na koniec przyszłego roku Turniej 4 Nations Cup zostanie rozegrany w Krakowie, a ostatnim sprawdzianem Polaków będzie na początku stycznia w Katowicach turniej z udziałem Argentyny, Rosji i Hiszpanii.

- Trener Patryk Rombel objął reprezentację prawie 3 lata temu z nową myślą szkoleniową i został także koordynatorem drużyn młodzieżowych. I widać od tego czasu duży progres w pracy i także w wynikach tych zespołów. Na to samo liczymy za nieco ponad rok w mistrzostwach świata seniorów. Porównam to do 2007 roku, gdy reprezentacja, w której występowałem, zdobyła srebrny medal MŚ, choć niewielu na nią liczyło. Na podobny sukces liczymy również teraz, pierwszym takim będzie... awans z grupy w Katowicach - powiedział były znakomity bramkarz, a dziś wiceprezes ZPRP Sławomir Szmal.