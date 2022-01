Glenn Solberg (trener Szwecji): "Jesteśmy bardzo szczęśliwi ze zwycięstwa. Złożyła się na to przede wszystkim agresywna, bardzo szczelna obrona. Dzięki temu przechwyciliśmy dużo piłek, zwłaszcza w pierwszej połowie. Przebieg meczu zezwolił na desygnowanie do gry wielu zawodników. To ważne, gdyż turniej jest bardzo wymagający. Musimy się teraz zregenerować. Przed nami rywalizacja z Niemcami i Norwegią".

Patryk Rombel (trener Polski): "Zespół szwedzki rozegrał bardzo dobre zawody. W obronie i w ataku. My popełniliśmy za dużo błędów - w sumie aż 18. To miało znaczący wpływ na nasze poczynania na boisku. Przed przerwą mieliśmy dużo klarownych sytuacji, ale nie zdołaliśmy zamienić ich na bramki.

Reklama

ME piłkarzy ręcznych. Szwecja - Polska. Przyczyny porażki według Patryka Rombela

- Szukamy przyczyn porażki, ale pamiętajmy, że dwa pierwsze mecze rozegraliśmy w dziewięciu zawodników. W jakimś stopniu wpłynęło to na zmęczenie. Część błędów na pewno nie powinna nam jednak się przydarzać. Jeżeli chcemy rywalizować i wygrywać z takimi drużynami jak Norwegia czy Szwecja, to błędów powinno być zdecydowanie mniej. Góra osiem. Dziś Szwedzi zrobili tylko cztery. To jest ta różnica, która nas teraz dzieli.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Ryszard Czarnecki: Wierzę, że ta wizja będzie skuteczna. Wideo INTERIA.TV

- Z Rosją za dwa dni czeka nas trudny mecz. Ta drużyna prezentuje na turnieju super poziom i wygląda rewelacyjnie. Musimy się podnieść i grać. W końcu musi do tego dojść".

Oscar Bergendahl (Szwecja): "Uważam, że kontrolowaliśmy mecz. Kluczem do wygrania była obrona".

Damian Przytuła (Polska): "Rywale byli lepsi w każdym elemencie gry. Początek spotkania w naszym wykonaniu był obiecujący. Później jednak szybko straciliśmy kilka goli i od tego momentu prezentowaliśmy się już znacznie gorzej".

Czytaj także: