"Komfortowe zwycięstwo", "Polska okazała się łatwą zdobyczą", "Niewiarygodny pokaz strzelecki" i "Norwegia totalna" - brzmiały tytuły internetowych wydań gazet w czwartek wieczorem.

Komentatorzy radia publicznego NRK stwierdzili w swojej transmisji, że dawno nie widzieli tak uśmiechniętych i grających na luzie swoich piłkarzy, którzy odnieśli niewiarygodne wręcz zwycięstwo. "Polska, której się nieco obawialiśmy, była w tym spotkaniu o dwa, trzy poziomu niżej" - podsumowali.

Verdens Gang. Norwegia pokazała niesamowitą odmianę w meczu z Polską

Dziennik "Verdens Gang" napisał, że po ciężkiej rundzie grupowej Norwegia pokazała w czwartek niesamowitą odmianę, wykonując milowy krok do fazy medalowej, o której w Norwegii kibice przestali już myśleć.

"W dodatku te bramki. Jeszcze nigdy w historii mistrzostw Europy żadna drużyna nie strzeliła aż 42 bramek w jednym meczu. To zwycięstwo niewątpliwie wpłynie na morale naszego zespołu, który tego dnia był jak istny walec" - zaznaczyła gazeta.

Dagbladet. Szalony pokaz piłki ręcznej Norwegów w meczu z Polską

Dla "Dagbladet" był to "szalony pokaz piłki ręcznej, zwłaszcza wykonaniu Sandera Sagosena. Norwegia dominowała od początku do końca meczu, dając prawdziwy show piłki ręcznej i wręcz zmiotła rywali z parkietu".

Według agencji NTB, początek ME był dla reprezentacji tak trudny, że można go było nazwać żałosnym. "W fazie grupowej maszyneria Norwegii wyglądała, jakby się zacięła, a gwiazdy rozczarowywały i do fazy zasadniczej weszliśmy z zerowym dorobkiem punktowym. Nagle w czwartek wieczorem w Bratysławie nastąpiło odblokowanie się w stylu totalnym" - podkreślono.

