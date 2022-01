Reprezentacja Polski w piłce ręcznej zagra dzisiaj z Niemcami o utrzymanie statusu niepokonanej drużyny na mistrzostwach Europy 2022 i zwycięstwo w grupie D w ramach fazy wstępnej turnieju. O to samo powalczą nasi dzisiejsi przeciwnicy, którzy będą faworytem wtorkowej rywalizacji. Polska i Niemcy należą do grona siedmiu niepokonanych ekip ME 2022 po dwóch kolejkach.

Piłka ręczna. Mistrzostwa Europy 2022: Polska - Niemcy. Dla kogo triumf w grupie?

Polska, podobnie jak Niemcy mają już pewny awans do fazy zasadniczej mistrzostw Europy 2022. Tym samym obie reprezentacje zagrają wśród dwunastu najlepszych ekip Starego Kontynentu. Przed ME 2022 nikt nie spodziewał się, że Polacy tak świetnie rozpoczną turniej. Biało-Czerwoni są w gronie czterech reprezentacji, które zapewniły sobie awans już po pierwszych dwóch spotkaniach (obok Danii, Hiszpanii i Niemiec). Polska wygrała na inaugurację z faworyzowaną Austrią 36-31, a następnie pokonała pewnie Białoruś 29-21. Dotychczas najwięcej bramek dla Polski rzucili Przemysław Krajewski - 12, a Arkadiusz Moryto i Michał Daszek dołożyli 11 trafień.

-"Już dziś w nocy zaczynamy przygotowania do meczu z Niemcami. Mamy sporo materiałów, musimy teraz zebrać je z tym, co zebraliśmy dziś. To nic nowego. Wiemy, co chcemy grać i o co walczymy. Każdy z nas chcę awansować do kolejnej rundy z punktami, ale wiemy też, przeciwko komu przyjdzie nam zagrać. Czeka nas trudne zadanie, ale na pewno będziemy przygotowani" - mówił tuż po meczu ME z Białorusią trener reprezentacji Polski Patryk Rombel.

Niemcy to regularni uczestnicy finałów mistrzostw Europy, a nie wystąpili tylko na jednym turnieju - w 2014 roku. Niemcy mają na koncie dwa złote medale w ME, które wywalczyli w 2004 i 2016 roku. Przed dwoma laty reprezentacja Niemiec ukończyła mistrzostwa Europy na piątym miejscu (Polska była 21.). Na obecnych mistrzostwach Europy Niemcy pokonali w Bratysławie kolejno Białoruś 33-29 i Austrię 34-29. Najbardziej bramkostrzelnym graczem Niemiec jest Kai Hafner, który zanotował dotychczas 11 trafień, z kolei Timo Kastening dołożył 10. Obaj nie zagrają jednak w meczu z Polską po tym jak mieli pozytywny wynik testu na covid-19.



Piłka ręczna. Polska - Białoruś. Ostatnie wyniki:

Polska - ostatnie wyniki:



Polska - Białoruś 29-20 na ME 2022

Polska - Austria 36-31 na ME 2022

Hiszpania - Polska 26-25

Polska - Iran 35-29

Polska - Holandia 33-27



Niemcy - ostatnie wyniki:



Niemcy - Austria 34-29 na ME 2022

Niemcy - Białoruś 33-29 na ME 2022

Niemcy - Francja 35-34

Niemcy - Szwajcaria 30-26

Niemcy - Portugalia 30-32

Piłka ręczna. Mistrzostwa Europy 2022: Polska - Niemcy. Kiedy i o której mecz?

Mecz Polska - Niemcy w trzeciej kolejce fazy grupowej (runda wstępna) mistrzostw Europy 2022 w piłce ręcznej odbędzie się we wtorek 18 stycznia. Początek spotkania o godzinie 18.00.

Piłka ręczna. Mistrzostwa Europy 2022: Polska - Niemcy. Gdzie oglądać transmisję w tv?

Transmisja meczu Polska - Niemcy w ramach grupy grupy D na ME 2022 piłkarzy ręcznych w tv na kanałach Eurosport 1 i Metro TV.



Piłka ręczna. Mistrzostwa Europy 2022: Polska - Niemcy. Gdzie obejrzeć online live stream?

Spotkanie Polska - Niemcy na mistrzostwach Europy 2022 można oglądać online live stream na Polsat Box Go.



Tekstowa relacja "na żywo" z meczu Polska - Niemcy na sport.interia.pl





