Po porażkach z Hiszpanią i Norwegią zespół Niemiec musiał wygrać ze Szwedami, by zachować szanse na awans do grona czterech najlepszych drużyn mistrzostw Europy 2022. Podopieczni Alfreda Gislasona od początku ustępowali jednak rywalom. W pierwszych 30 minutach ani razu nie wyszli na prowadzenie, a na przerwę schodzili z 2-bramkową stratą (10-12).

Po zmianie stron były skrzydłowy Vive Kielce Tobias Reichmann doprowadził do remisu 13-13 i mogło sie wydawać, że "manszaft" jest w stanie pokusić się o komplet punktów. Jeszcze w 51. minucie Niemcy mieli ze Szwedami kontakt (18-19), ale decydujące fragmenty meczu należały do Jima Gotfridssona i spółki. "Trzy Korony" zdobyły 4 bramki z rzędu i praktycznie przesądziły o losach meczu, wygrywając ostatecznie 25-21.





