Od nieoczekiwanego remisu z Izraelem Polacy rozpoczęli walkę w kwalifikacjach do mistrzostw Europy. Szczypiorniści za sprawą nieudanej końcówki sięgnęli tylko po jeden punkt, co określono wprost w mediach jako falstart. W końcu w grupie z Portugalią i Rumunią to Biało-Czerwoni awizowani byli do awansu i to z pierwszego miejsca.

Kwalifikacje do mistrzostw Europy. Kapitalny początek Polaków. Pewna przewaga nad Rumunami

Marcin Lijewski zdecydował się na skopiowanie rozwiązania z Industrii Kielce i ustawił Arkadiusza Moryto na rozegraniu. Nasi rozpoczęli nerwowo - w pierwszej akcji w dość prosty sposób zgubili piłkę, ale z każdą kolejną minutą wyglądało to coraz bardziej obiecująco. Po rzucie Przytuły w 4. minucie było już 3:0 dla Polski, a Adam Morawski dokładał skuteczne interwencje. Reklama

Początek zwiastował wielkie przełamanie - na wyjeździe w eliminacjach do mistrzostw Europy Polacy mierzyli się z Rumunami czterokrotnie i ani razu nie udało im się wygrać. Dopiero w 6. minucie Rumunia dopisała do swojego konta pierwsze trafienie, co było najlepszą "laurką" dla naszej defensywy tego dnia. Pomysłem gospodarzy była gra przez obrotowego, jednak nawet w pojedynkach sam na sam, jak choćby w 11. minucie świetnie radził sobie Morawski.

Po upływie 20 minut Polacy prowadzili pięcioma bramkami, a stan 5:10 najlepiej odzwierciedlał różnicę w grze obu drużyn. Moryto świetnie się odnajdywał na boisku z Kamilem Syprzakiem, ale prawdziwy koncert rozgrywał nasz bramkarz, który mógł pochwalić się po pierwszej połowie kapitalną skutecznością interwencji. Jedynym na dobrą sprawę problemem podopiecznych Lijewskiego była liczba dwuminutowych kar - po naszej stronie widniały trzy, u Rumunów żadnej. Dopiero na 30 sekund przed końcem sędzia ukarał jednego z gospodarzy po faulu na Jędraszczyku. Reklama

Reklama Śląsk Wrocław - Start Lublin. Skrót meczu. WIDEO / Polsat Sport / Polsat Sport

Przewaga spektakularnie roztrwoniona. Kolejny nerwowy mecz Polaków

W ostatniej akcji przed przerwą nie popisali się Biało-Czerwoni, którzy pozwolili Rumunom na trafienie z rzutu wolnego przy prawdziwym murze z rąk. Mocno zaskoczeni tą sytuacją byli komentatorzy.

Pierwszą połowę Biało-Czerwoni rozpoczęli podobnie jak mecz - od skutecznych interwencji Morawskiego i podwyższenia prowadzenia nad Rumunami - w pewnym momencie sięgało ono już ośmiu trafień. A do tego doszły wreszcie gole z kontry, których brakowało w pierwszych 30 minutach. Do głosu na nasze nieszczęście zaczęli dochodzić Rumuni. Skuteczność rywali rosła z minuty na minutę, a Polacy "wyciągali do nich rękę", marnując kilka kolejnych okazji bramkowych, w tym rzut karny, wykonywany przez Czuwarę.

Polacy popełniali błąd za błędem, z czego skrzętnie korzystali gospodarze. Marcin Lijewski załamywał ręce patrząc, jak jego podopieczni roztrwonili w około 10 minut ośmiobramkową przewagę. Na nieco ponad dziesięć minut przed końcem tabelica świetlna wskazywała wynik 24:24. Reklama

Pięć minut przed końcem Polaków uratował słupek, w sytuacji gdy grali w osłabieniu. Botea na szczęście się pomylił. Rumuni w kluczowych momentach pechowo obijali "aluminium" bramki, a po rzucie Jędraszczyka na niecałe dwie minuty przed końcem Polacy wyszli na prowdzenie 28:25. Wydawało się, że już go z rąk nie wypuszczą.

Niebywały pościg Rumunów nie zakończył się dla nich happy endem. Polacy wygrali po nerwowej drugiej połowie 28:27 i dopisali do swojego konta niezwykle cenne dwa punkty.

Składy drużyn Rumunia Polska A. Andrei 7 36 ' 39 ' 46 ' 49 '

C. Dedu 23 30 ' 37 ' 59 '

C. Manescu 97

D. Grigoras 14 28 ' 41 ' 47 ' 48 '

D. Stanciuc 4

D. Vasile 12

D. Veres 2 7 '

G. Ilie 3 36 ' 45 ' 47 '

I. Buzle 35 24 '

I. Iancu 1

I. Nistor 5 16 ' 43 '

I. Stanescu 25

L. Caba 21

R. Millitaru 8

R. Nagy 11 9 '

T. Botea 6 8 ' 13 ' 30 ' 33 ' 34 ' 40 ' 53 ' 60 '

94 A. Morawski

23 A. Moryto 1 ' 15 ' 25 ' 36 ' 44 ' 50 '

12 A. Pietrasik 17 '

8 B. Bis

2 D. Przytula 5 ' 35 ' 39 ' 46 ' 47 '

42 J. Bedzikowski

19 J. Czuwara 9 ' 18 ' 32 '

33 J. Szyszko 10 ' 19 ' 25 ' 33 '

21 K. Syprzak 21 ' 22 ' 30 '

44 M. Czaplinski

28 M. Gebala

75 M. Jastrzebski

5 M. Olejniczak 4 ' 58 '

47 M. Papina

4 P. Jedraszczyk 6 ' 32 ' 51 ' 59 '

11 P. Paterek

Statystyki meczu Rumunia 27 - 28 Polska Kary dwuminutowe 1 4 Rzuty karne 3 3 Gole z rzutów karnych 3 2 Nietrafione rzuty karne 0 1 Obronione rzuty karne 1 0 Czerwone kartki 0 0 Żółte kartki 0 0 Niebieskie kartki 0 0 Gra w przewadze 0 0 Faule 0 0 Faule ofensywne 0 0 Strzały na bramkę 0 0

Arkadiusz Moryto i Kamil Syprzak / Pawel Bejnarowicz / PressFocus / NEWSPIX.PL / Newspix