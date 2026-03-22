Kompromitujące pół godziny reprezentacji Polski. Reakcja przyszła po przerwie

Andrzej Grupa

Trzy dni temu Polacy wygrali w Jełgawie z Łotwą 33:24 - losy awansu do decydującej fazy kwalifikacji mistrzostw świata były więc właściwie rozstrzygnięte. Można się było spodziewać, że Polacy rewanż potraktują na luzie, pokażą kibicom w Ostrowie Wlkp. trochę radosnej piłki ręcznej. Tymczasem fani szczypiorniaka przecierali oczy ze zdumienia, 30 minut spotkania zakończyło się przegraną naszej drużyny 15:18. W starciu z rywalem, którego niemal całą kadrę stanowili juniorzy lub młodzieżowcy.

Piotr Jędraszczyk w meczu Polska - Łotwa w Ostrowie
Piotr Jędraszczyk "w kleszczach" między reprezentantami ŁotwyPaweł Andrachiewicz / PressFocusNewspix.pl

Polska musiała grać dwumecz z Łotwą, bo w styczniu koncertowo zawaliła mistrzostwa Europy. A dokładniej - ostatni mecz z Włochami, w którym mieliśmy wszystko pod kontrolą, do zajęcia trzeciego miejsca wystarczył nam remis w ostatnim starciu z Włochami. A mieliśmy piłkę, było pół minuty do końca, remisowaliśmy. Zła zmiana Michała Daszka spowodowała lawinę - stratę piłki, karę, trafienie rywali. I spadek naszej drużyny na ostatnie miejsce, skutkujący koniecznością gry już w drugim etapie eliminacji MŚ.

Tym razem była Łotwa - zespół z niższej półki. Już w czwartek na wyjeździe było to bardzo wyraźnie widoczne, mimo że Polacy przez większą część spotkania grali słabo. A i tak wygrali 33:24. Dziś mieli po prostu dopełnić formalności, być może pokazać coś fajnego kibicom w Ostrowie Wlkp., bo tam odbył się rewanż. I szykować się już do majowego starcia z Austrią, bo tam stawką będzie przepustka na mundial w Niemczech.

    Piłka ręczna. Polska grała z Łotwą w drugiej rundzie kwalifikacji mistrzostw świata

    Po kilku minutach wydawało się, że dość szybko spotkanie to przeobrazi się w sparing. Polacy odskoczyli na 7:4, znakomitą serię miał Wiktor Tomczak, a jeszcze dodatkowo sytuacji sam na sam, po kolejnej kontrze, mógł podwyższyć Jakub Szyszko. I trafił prosto w Ritvarsa Putrę.

    A później stało się coś dziwnego. Coś, co nie pozwala stawiać polskiej drużyny choćby na poziomie europejskich średniaków. Zaskakujący zastój w ataku, kiepska obrona. Łotysze korzystali, Putra rzucił do pustej bramki, bezbłędny był Valdis Kalnins, trafiał Laonards Valdkovskis. W 16. minucie Kalnins już po raz piąty pokonał polskiego bramkarza, Łotysze sensacyjnie prowadzili 10:8. Można było przecierać oczy ze zdumienia.

    zawodnik w białym stroju z numerem 30 wykonuje rzut podczas meczu piłki ręcznej, atakując bramkarza drużyny w zielonym stroju; w tle widoczny jest zawodnik przeciwników w czerwonej koszulce z numerem 29
    Wiktor Tomczak, najlepszy w pierwszej połowie w meczu z ŁotwąPaweł Andrachiewicz / PressFocusNewspix.pl

    Jota Gonzalez też nie pomagał swoimi decyzjami drużynie. Za długo na ławce siedział Tomczak, mimo tego znakomitego początku. A Michał Olejniczak zupełnie nie przypominał tego rozgrywającego, którego znamy z Ligi Mistrzów i gry w Industrii. Tak w ataku, jak i w obronie.

    Zamiast gromić kiepskiego rywala, toczyliśmy z nim zacięty bój. I taki był do końca pierwszej połowy. Dzięki Tomczakowi udało się Polakom wrócić na prowadzenie, ale w końcówce znów doszło do kompromitacji. W półtorej minuty Łotysze trzykrotnie rzucali do pustej bramki, jako ostatni - bramkarz Putra. I to dało im prowadzenie 18:15.

    To był wynik szokujący, nie można napisać inaczej. W zespole Łotyszy był 28-letni Arturs Meiksans, 26-letni Nikita Pancenko i cała reszta w przedziale 18-22.

    W drugiej połowie w bramce naszej drużyny pojawił się Mateusz Zembrzycki, tak jak w Jełgawie dał pozytywny sygnał. Jego koledzy z pola też zaczęli w końcu skuteczniej bronić, zwłaszcza na środku. I momentalnie widać to było w wyniku. W 36. minucie Piotr Jędraszczyk wyrównał już na 18:18. A w 38. minucie Olejniczak rzucił na 20:18, wtedy Margots Valkovskis poprosił o przerwę.

    Przewaga naszej reprezentacji była już bardzo wyraźna, z szatni wyszedł zupełnie inny zespół. Jędraszczyk był już liderem zespołu z prawdziwego zdarzenia, miał wsparcie u kolegów. Co prawda Mikołaj Czapliński w końcu pomylił się z rzutu karnego, ale to stanowiło tylko kosmetykę wyniku.

    Polacy wygrali ten mecz 33:25, a cały dwumecz: 66:49.

    Zagrają więc dwumecz z Austrią o miejsce w finałowym turnieju mistrzostw świata. Pierwsze spotkanie 13-14 maja na wyjeździe, rewanż 16 lub 17 maja na naszym terenie. Triumfator tej potyczki zostanie rozstawiony w trzecim koszyku w losowaniu grup MŚ.

    Sam turniej odbędzie się w styczniu przyszłego roku w Niemczech.

    Dokładny zapis relacji na żywo z meczu Polska - Łotwa można znaleźć tutaj.

    Mistrzostwa świata - II faza eliminacji

    Polska - Łotwa 33:25 (15:18)

    Polska: Wałach (3/21 - 14 proc.), Zembrzycki (10/17 - 59 proc.) - Czapliński 6 (3/4 z karnych), Syprzak 5, Tomczak 5, Jędraszczyk 3, Widomski 3, Szyszko 3, Przytuła 2, Olejniczak 2, Michałowicz 2, Jarosiewicz 1, Pietrasik, Mielczarski, Kaczor, Jankowski.

    Kary: 18 minut. Rzuty karne: 3/4.

    Łotwa: Putra 3 (6/34 - 18 proc.), Lagzda (0/5 - 0 proc.) - Kalnins 7, Valkovskis 6, Rogonovs 4, Borisovs 3, Pancenko 1, Suharevs 1, Misulis, Vilsons, Serafimovics, Snepsts, Meiksans, Vidzis.

    Kary: 8 minut. Rzuty karne: 6/8.

    Mistrz. Świata - Kwal.
    2 kolejka
    22.03.2026
    15:00
    Zakończony
    Wiktor Tomczak
    2' , 5' , 5' , 26' , 28' , 42'
    Kamil Syprzak
    3' , 14' , 24' , 52' , 55'
    Mikołaj Czapliński
    4' , 9' , 17' , 18' , 33' , 39'
    Jakub Szyszko
    8' , 43' , 46'
    Andrzej Widomski
    21' , 22' , 56'
    Filip Michałowicz
    34' , 48'
    Piotr Jędraszczyk
    36' , 41' , 51'
    Michał Olejniczak
    37' , 39'
    Damian Przytuła
    47' , 57'
    Piotr Jarosiewicz
    59'
    Kristers Suharevs
    4'
    Leonards Valkovskis
    5' , 7' , 14' , 29' , 40' , 50'
    Valdis Kalnins
    5' , 10' , 12' , 15' , 16' , 22' , 41'
    Ritvars Putra
    12' , 30' , 30'
    Jevgeņijs Rogonovs
    23' , 25' , 30' , 47'
    Nikita Pancenko
    27'
    Einars Borisovs
    49' , 54' , 57'
    Wszystko o meczu

