Reprezentacja Polski ma za sobą udział w mistrzostwach świata , których nasz kraj był współgospodarzem. Niestety, "Biało-Czerwoni" spisali się poniżej oczekiwań i nie zdołali awansować do czołowej ósemki.

Tomasz Gębala żegna się z reprezentacją Polski

Z posadą żegna się dotychczasowy selekcjoner, Patryk Rombel , a przygodę z drużyną narodową zdecydowali się również zakończyć niektórzy zawodnicy. W poniedziałek, we wczesnych godzinach popołudniowych poinformował o tym Przemysław Krajewski . Teraz dołączył do niego Tomasz Gębala .

- W życiu przychodzą momenty, w których trzeba podejmować trudne decyzje. Nie zawsze decyzje te zależą od tego co się chce. Gra dla reprezentacji Polski, gra na Mistrzostwach Świata w Polsce oraz gra dla takich kibiców to zaszczyt. To było niesamowite doświadczenie, jednak przyszedł moment, w którym mówię "pas" - przekazał były już reprezentant, dołączając obszerne podziękowania dla wszystkich, którzy towarzyszyli mu na tej ścieżce.