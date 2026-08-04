Jeszcze nawet sezon nie ruszył. Dramat reprezentanta Polski. Co z mundialem?

Od igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro w 2016 roku polska piłka ręczna, ta męska, jest w reprezentacyjnym wydaniu na peryferiach. Jako pierwszy poległ w 2017 roku Tałant Dujszebajew, później wielkich zmian nie było za czasów Piotra Przybeckiego, Patryka Rombla czy Marcina Lijewskiego. Choć temu przedostatniemu, który obecnie wykonuje świetną pracę w Wybrzeżu Gdańsk, udało się odmłodzić skład i całkiem nieźle zaprezentować w pandemicznych mistrzostwach świata w 2021 roku w Egipcie. Choć tam Biało-Czerwoni wystąpili tylko dlatego, że... dostali dziką kartę. To był jednak wyjątek na poziomie europejskiego średniaka.

W ostatnim mundialu nasz zespół nie załapał się nawet do głównej fazy turnieju, grał ze słabeuszami w tzw. Pucharze Prezydenta. W mistrzostwach Europy doszło wręcz do kompromitacji - i ostatniego miejsca w grupie.

Dlatego teraz awans na niemiecki mundial, po dwóch dramatycznych potyczkach z Austrią, trzeba było uznać za sukces. A losowanie grup dawało nadzieję, że - przy maksymalnej mobilizacji Polacy - nie tylko znajdą się w zasadniczej części turnieju, ale tam mogą powalczyć nawet o 1/4 finału. W Magdeburgu zagramy z Portugalią, Wyspami Owczymi oraz Algierią.

Potrzebna jest tylko odpowiednia jakość w ekipie, którą prowadzi Jota Gonzalez.

Fatalne wiadomości z Kielc. Poważna kontuzja Michała Olejniczaka.

Już kilka miesięcy temu było jasne, że drużynie w mundialu nie pomoże Arkadiusz Moryto. Skrzydłowy z Kielc od ponad 2,5 roku ma problem z barkiem, doznał tej kontuzji w sparingowych potyczkach z Węgrami, jesienią 2023 roku. I co jakiś czas wypadał ze składu Industrii, potrzebował przerw. Mało tego, nie mógł już pokazywać całego swojego ofensywnego wachlarza, to też była wskazówka dla bramkarzy rywala. Zdecydował się na zabieg, przerwa może potrwać około dziewięciu miesięcy, czas samej rehabilitacji określany jest na pół roku. Wiosną przyszłego roku może już pomóc drużynie w obronie tytułu.

Michał Olejniczak Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polsce materiały prasowe

A teraz fatalne informacje napłynęły w kontekście drugiego z architektów tego, że tytuł wrócił do Kielc po dwuletnim okresie dominacji Orlenu Wisły Płock. Mowa o Michale Olejniczaku. Industria poinformowała, że jej rozgrywający doznał urazu kolana podczas sobotniego treningu.

Badanie rezonansem magnetycznym wykazało uszkodzenie łąkotki. W czwartek 25-latek przejdzie w Poznaniu zabieg ortopedyczny. "Według wstępnych prognoz szacowany okres powrotu zawodnika do treningu wynosi około 16 tygodni. Oznacza to, że Michała niestety zabraknie zarówno w dalszej części okresu przygotowawczego, jak i podczas pierwszej części sezonu" - czytamy w komunikacie mistrza Polski.

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To z kolei oznacza, że Olejniczak powinien wrócić do rywalizacji na początku grudnia, w optymistycznym wariancie - w drugiej połowie listopada. Jest więc szansa, że nie tylko pomoże Industrii w drugim etapie Ligi Mistrzów, jeśli Kielczanie do niego awansują, ale też pojedzie na mundial.

Jota Gonzales, Michał Olejniczak i Julen Aguinagalde z niepokojem patrzyli na wydarzenia w Kristianstad Norbert Barczyk / PressFocus materiały prasowe





Jan-Lennard Struff - Alex Michelsen. Skrót meczu Polsat Sport