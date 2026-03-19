Gwiazdor wrócił, wszystko już niemal jasne. Polaków czeka jeszcze rewanż

Andrzej Grupa

Andrzej Grupa

Od lat było tak, że by zagrać na szczypiorniackim mundialu, Polska musiała wygrać zaledwie jeden dwumecz. I to wystarczało, mieliśmy na tyle mocną pozycję na kontynencie. Ostatni bardzo słaby występ w mistrzostwach Europy zepchnął nas jednak o szczebel niżej. Zamiast w marcu móc rozgrywać sparingi z lepszymi bądź równymi sobie, Polacy muszą zaliczyć dwumecz z Łotwą. I dopiero jego triumfator zagra o finały mistrzostw świata z Austrią. Po pierwszym starciu można już raczej założyć, że będzie to ekipa Joty Gonzaleza.

Kamil Syprzak wrócił do reprezentacji PolskiPiotr Matusewicz/Press FocusNewspix.pl

Fatalny występ Polaków w mistrzostwach Europy - w styczniu w Norwegii zespół Joty Gonzaleza przegrał wszystkie spotkania w fazie grupowej - sprawił, że po raz pierwszy od dawien dawna nasz zespół starania o mundial musiał zacząć od drugiego etapu kwalifikacji. Od niepamiętnych czasów graliśmy tylko decydujący dwumecz, zwykle jeszcze byliśmy w nim rozstawieni. A teraz czwarta pozycja w grupie zepchnęła nas do czasów "przedwentowych", gdy Polacy byli w europejskiej drugiej lidze.

Aby więc zagrać w przyszłorocznych mistrzostwach świata, Polacy muszą teraz pokonać dwie przeszkody. Najpierw Łotwę, patrząc na nasz poziom, zespół z europejskiej trzeciej ligi. W dwumeczu, bo dziś w Jełgawie odbywała się dopiero pierwsza konfrontacja, w niedzielę w Ostrowie Wlkp. dojdzie do rewanżu.

Dopiero w maju lepszego z pary Polska - Łotwa czeka dwumecz z Austrią, już o awans na mistrzostwa. To już rywal aspirujący do europejskiej pierwszej ligi, ale w naszym zasięgu. O ile oczywiście Gonzalez będzie miał do dyspozycji skład lepszy niż na ten dwumecz z Łotyszami.

Eliminacje mistrzostw świata. Polska grała z Łotwą w Jełgawie

Problemy z urazami miały bowiem duży wpływ na powołania Hiszpana. Hiszpan chciał mieć Macieja i Tomasza Gębalów, Marcela Jastrzębskiego czy Arkadiusza Morytę, wszyscy jednak wypadli w ostatnich dniach.

Ważnym wydarzeniem był powrót, po 14 miesiącach, Kamila Syprzaka. Tyle że aby korzystać ze wzrostu obrotowego PSG, muszą być jeszcze zawodnicy potrafiący dostarczać mu piłkę. A tych za wielu u nas w drugiej linii nie ma.

Piotr Jędraszczyk i Mikołaj CzaplińskiIPA Sport/ABACAEast News

W tej sytuacji mocno wątpliwa wydawała się powtórka scenariusza z sezonu 2022/23, gdy w eliminacjach do mistrzostw Europy rozbiliśmy Łotyszy 37:19 i 31:14. Wtedy też grali bez Dainisa Kristopansa, potężnego rozgrywającego (215 cm wzrostu), też z przeszłością w PSG. A to ich jedyny zawodnik światowego formatu.

Początek był bardzo szybki, w naszym zespole kompletnie nie funkcjonowała defensywa, nie radziliśmy sobie z szybkim środkiem rywali. Udawało się to jakoś nadrabiać w ataku, ale gdy schematycznie zaczął atakować Ariel Pietrasik i tu pojawiły się problemy. W 10. minucie gospodarze prowadzili 8:6, a jeszcze karę dostał Kamil Syprzak, który... jako jeden z dwóch wrócił do obrony przy kontrze Łotyszy.

Zobacz również:

Ostatnia interwencja Klemena Ferlina uratowała Industrię Kielce
Piłka ręczna

Rzut wolny Norwegów po czasie, Industria prowadziła jedną bramką. Oto co się stało

Andrzej Grupa
Andrzej Grupa

    Później Polacy przejęli jednak kontrolę nad wydarzeniami, Gonzalez też dokonał po kwadransie zmian. A jeszcze urazu w obronie doznał jeden z liderów rywali Valdis Kalnins, a później w ataku - Nikita Pancenko. W 20. minucie to Polacy mieli już dwie bramki zapasu (12:10), a mogło być jeszcze lepiej. Złe decyzje w ataku podejmował bowiem Michał Olejniczak.

    Pierwszą połowę Polacy wygrali 17:12, ale nie było tu wielkich powodów do entuzjazmu. Niezłą zmianę w bramce dał Mateusz Zembrzycki, obronił m.in. rzut karny, nieco lepiej wyglądała gra w defensywie. I z pozytywów to właściwie na tyle. Zbyt często brakowało koncentracji, zwłaszcza w posiadaniu piłki.

    Zobacz również:

    Abel Serdio i Przemysław Krajewski w obronie. Mistrzowie Polski zakończyli fazę grupową LM
    Piłka ręczna

    Emocje w Płocku do przedostatniej sekundy. Gol Francuza, ryk radości. W Kielcach czekają

    Andrzej Grupa
    Andrzej Grupa

      Można było oczekiwać, że tak doświadczony zespół, mający w składzie zawodników z Kielc, Płocka czy Paryża, będzie w stanie spokojnie utrzymywać bezpieczną przewagę. I przez 10 minut taka ona była, wynosiła 5-6 bramek. A później znów nastąpił moment rozprężenia, pudłował Andrzej Widomski. I Łotysze w 44. minucie odrobili połowę tych strat, przegrywali tylko 20:23.

      Na szczęście na tym niemoc naszej drużyny się skończyła, rywalom też zaczęło brakować. W 53. minucie świetnie wykonujący karne Mikołaj Czapliński podwyższył na 30:22. Było już jasne, że zespół Gonzaleza wróci do kraju ze sporą zaliczką.

      Rewanż w niedzielę o godz. 15 w Ostrowie Wlkp.

      Dokładny zapis relacji na żywo z meczu Łotwa - Polska można znaleźć tutaj.

      Mistrzostwa świata - II faza eliminacji

      Łotwa - Polska 24:33 (12:17)

      Łotwa: Putra 1 (11/42 - 26 proc.), Lagzda (0/2 - 0 proc.) - Valkovskis 6 (0/1 z karnego), Kalnins 5, Serafimovics 3, Borisovs 3 (3/3), Rogonovs 3, Suharevs 2, Misulis 1, Pancenko, Vilsons, Snepsts, Meikans, Vidzis.

      Kary: 8 minut. Rzuty karne: 3/4.

      Polska: Wałach (1/11 - 9 proc.), Zembrzycki (9/23 - 39 proc.) - Czapliński 9 (8/8 z karnych), Syprzak 5, Jędraszczyk 5, Olejniczak 3, Widomski 2, Pietrasik 2, Tomczak 1, Szyszko 2, Jarosiewicz 2, Michałowicz 1, Przytuła 1, Mielczarski, Jankowski, Kaczor.

      Kary: 12 minut. Rzuty karne: 8/8.

      Zobacz również:

      Czas na 22. serię ORLEN Superligi Kobiet
      Superliga kobiet

      KRASOŃ Piotrcovia zawita do Lubina! Ważne starcie w Elblągu!

      Damian Orłowicz
      Damian Orłowicz
      Rebud KPR Ostrovia Ostrów Wielkopolski - LOTTO-Puławy. Skrót meczuPolsat Sport

