Fantastyczny występ debiutanta! Niedawno kadrę oglądał tylko w telewizji

Choć reprezentacja Polski uległa w gdańskiej Ergo Arenie Francji 28:38 przynajmniej jeden z naszych zawodników może być po tym meczu zadowolony. To Marcel Jastrzębski, młodziutki bramkarz Orlen Wisły Płock, który zadebiutował w kadrze, a na dodatek został wygrany najlepszym graczem starcia z mistrzami olimpijskimi. Po meczu przyznawał, że to wielka motywacja zagrać z zawodnikami, których oglądał do tej pory tylko w telewizji.