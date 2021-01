​El. ME piłkarzy ręcznych. Piotr Wyszomirski: najpiękniejszy prezent urodzinowy

Po meczu eliminacyjnym mistrzostw Europy piłkarzy ręcznych Turcja - Polska wypowiedzi udzielili bramkarz Piotr Wyszomirski i trener Patryk Rombel.

- Cieszymy się, że wreszcie mogliśmy zagrać mecz o punkty. Przerwa od mistrzostw Europy była bardzo długa. Szkoda, że w drugiej połowie, prowadząc czterema golami, pozwoliliśmy rywalom dwa razy rzucić do pustej bramki. Musimy jeszcze poprawić błędy własne, bo jeszcze jest ich trochę za dużo. Cieszą dwa punkty. One są najważniejsze. Kontynuujemy naszą drogę - stwierdził trener Patryk Rombel

Polska wygrała w Eskisehir z Turcją 29-24 (15-12) w swoim pierwszym meczu w grupie piątej eliminacji mistrzostw Europy 2022. Kwalifikacje zostały wznowione po przerwie spowodowanej pandemią COVID-19.



- Dziękuję drużynie za zwycięstwo. To najpiękniejszy prezent urodzinowy jaki można sobie wymarzyć. Zagraliśmy z sercem i wolą walki. Trochę mieliśmy problemów w drugiej połowie. Za dużo popełniliśmy błędów, ale udało nam się dowieźć zwycięstwo do końca. Sobotni rewanż może być zupełnie inny. Może być jeszcze ciężej. Do Płocka jedziemy z chłodną głową, gdyż dopiero połowa pracy wykonana - dodał Piotr Wyszomirski, który obchodził w środę 32. urodziny.

