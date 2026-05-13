Dramatyczny bój Polaków, stawką mistrzostwa świata. Jeden gol zdecydował

Styczniowe mistrzostwa Europy zakończyły się dla naszego zespołu wielką klapą - ostatnie miejsce w grupie, zawalone kończące zmagania spotkanie z Włochami, w którym w końcówce drużyna Joty Gonzaleza miała już komfortową sytuację. To sprawiło, że Biało-Czerwoni musieli grać w eliminacjach mistrzostw świata nie w decydującym dwumeczu, ale już na drugim etapie. Ze słabą Łotwą, ale jednak.

Trzeba też przyznać, że w losowaniu tego decydującego dwumeczu Polska miała szczęście. Austria była jedną ze słabszych ekip, na które mogliśmy trafić. Zespół bez finezji, za to stawiający na obronę i mający świetnego bramkarza.

Gdyby Jota Gonzalez miał do dyspozycji ten sam skład, co dwa miesiące temu w starciach z Łotwą, raczej nie byłoby o czym rozmawiać. Tyle że teraz wrócili bracia Gębalowie, pojawili się: Marcel Jastrzębski, Arkadiusz Moryto i Michał Daszek, wrócił po długiej przerwie Szymon Sićko.

I to dawało optymizm przed spotkaniem w Raiffeisen Sportpark w Grazu. A później przed rewanżem w olsztyńskiej Uranii.

Kwalifikacje mistrzostw świata. Austria kontra Polska. Świetny kwadrans gości w Grazu

Ważne było, by już w początkowej fazie spotkania nie dać się rozpędzić ekipie Austrii. Jota Gonzalez od początku rzucił do boju Sićkę, to był oficjalny powrót rozgrywającego Industrii do reprezentacji. I już w pierwszej akcji... został zatrzymany przez bramkarza Austriaków. Za chwilę jednak paradą popisał się też Marcel Jastrzębski, a później nasi mieli inicjatywę. Była szansa na 5:3, ale Jędraszczyk przegrał pojedynek sam na sam z Constantinem Möstlem. A później bramkarz Lemgo obronił też rzut z koła Syprzaka.

Po 10 minutach i tak było jednak 6:4. A za moment Biało-Czerwoni wyszli na 7:4, gdy Jastrzębski rzucił do pustej bramki przez całe boisko.

Ten wynik nie był dziełem przypadku. Polacy kapitalnie bronili, swoje też dodawał golkiper Nexe, choć główną jednak część roboty wykonywali defensorzy. A w ataku błyszczał Piotr Jędraszczyk, świetnie rozprowadzał akcje, ale też trafiał, gdy tylko pojawiała się taka możliwość. Iker Romero poprosił o przerwę już w 12. minucie, wtedy było 8:4 dla naszej drużyny.

Obrotowy Austriaków Tobias Wagner. Polacy mieli z nim problem ISABELLE OUVRARD/APA-PictureDesk AFP

Gospodarze grali siedmiu na sześciu, na dodatek na boisku pojawił się potężnie zbudowany Tobias Wagner, którego obrońcom bardzo ciężko jest przestawić.

To był chyba najlepszy kwadrans polskiej drużyny, odkąd prowadzi ją Jota Gonzalez. A nawet najlepsze 16 minut, bo wtedy, po trafieniu Moryty, nasz zespół prowadził 11:7. A później Austriacy zamknęli środek obrony, wciąż świetnie odcinali od podań Syprzaka. Z dystansu pudłowali Widomski i Sićko, gospodarze zaś częściej przeciskali się skrzydłami. Aż w końcu w 20. minucie Mykola Bilyk wyrównał na 11:11.

Byłą w tym momencie obawa, czy nasz zespół nie pęknie. Gonzalez wpuścił na boisko Miłosza Wałacha, ten zaliczył dwie ważne obrony. W ofensywie wciąż nasz zespół nie miał lekko, ale udało się dwa razy wywalczyć rzuty karne, wreszcie akcję skończył też Syprzak. To dało prowadzenie po pierwszej połowie 15:13. Zarazem i duży komfort, także w sferze mentalnej. Mając w składzie najlepszych graczy wreszcie Polacy byli w stanie

Tę drugą połowę Polacy też mogli zacząć dobrze, świetną paradę zaliczył Wałach, za chwilę sam przed Möstlem znalazł się Syprzak. I potężnym rzutem trafił w twarz golkipera. Nie było bramki, była zaś kara dwóch minut.

Pojawiła się też niepewność, gdy Austriacy zdobyli trzy bramki z rzędu, wyrównali na 16:16. W naszym zespole błyszczał jednak Mikołaj Czapliński, już przed przerwą miał skuteczność 4/4, dwa razy trafił z karnych. Do 41. minuty dołożył kolejne cztery, świetnie kończył kontry.

Nie było więc austriackiej nawałnicy, to Biało-Czerwoni mieli kontrolę. Doskonale środek obrony trzymali Maciej i Tomasz Gębalowie, w 48. minucie Polacy prowadzili znów czterema bramkami - 23:19.

Szkoda tylko, że w odstępie 20 sekund kary dostali - już drugie - Michał Olejniczak i Tomasz Gębala. Austriacy wykorzystali ten fragment, wygrali go 3:0. I znów nawiązali kontakt.

Mikołaj Czapliński - najlepszy strzelec Polaków w Grazu EXPA/ Eibner/ Marcel von Fehrn Newspix.pl

Mieliśmy ogromny problem w ofensywie na prawym rozegraniu, Widomski trafił tylko raz, na sam koniec pierwszej połowy, a na 10 minut przed końcem doznał urazu stawu skokowego. I raczej w rewanżu już nie wystąpi. Wiktor Tomczak też nie dawał odpowiedniej jakości, rywale to widzieli.

A jeszcze zatrzymany przy rzucie karnym, pierwszy raz, został Czapliński. Na szczęście Wałąch odpowiedział obroną karnego Sebastiana Frimmela.

Gdy zaczynało się ostatnie pięć minut, na tablicy był remis - 23:23. Była później szansa na dwie bramki zaliczki, a Austria wyrównała. Skończyło się na jednej bramce przewagi ekipy Gonzaleza - 26:25. A to już coś.

Rewanż w niedzielę o godz. 15 w Olsztynie.

Trzecia runda eliminacji do mistrzostw świata. Pierwszy mecz

Austria - Polska 25:26 (13:15)

Austria: Möstl, Bergmann - Bilyk 5, Damböck 4 (2/2 z karnych), Wagner 4, Nigg 4, Frimmel 3 (2/3), Kofler 2, Hutecek 2, Miskovez 1, Mahr, Beloš, Herburger, Živković, Fritsch, Lastro.

Kary: 4 minuty. Rzuty karne: 3/4.

Polska: Jastrzębski 1, Wałach - Czapliński 8 (3/4 z karnych), Sićko 5, Jędraszczyk 3, Moryto 2, Syprzak 2, Widomski 1, Daszek 1, Pietrasik 1, Olejniczak 1, M. Gębala 1, T. Gębala, Tomczak, Jankowski, Jarosiewicz.

Kary: 14 minut. Rzuty karne: 3/4.

