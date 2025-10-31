Ciemność na boisku. Polska rozbijana, bramkarz wyrzucony. I zaczęła się pogoń

16 stycznia w Kristianstad Polka rozpocznie mistrzostwa Europy od starcia z Węgrami. Mamy - w teorii - bardzo wyrównaną grupę, z Islandią i Włochami, bez wielkich potentatów w rodzaju Danii, Francji, Szwecji czy Niemiec. Do dalszej fazy awansują dwie drużyny, aby móc się o to bić, selekcjoner Jota Gonzalez musiałby mieć do dyspozycji bardzo mocny skład. Z gwiazdami, których dziś w Opolu zabrakło.

Mecz z Czechami jest jedyną potyczką przed powołaniem kadry na EURO, kolejne sparingi Polacy zagrają już w styczniu, tuż przed turniejem. Nie będzie czasu na zgrywanie się, już wtedy zespół musi być gotowy. Jeśli mecz w Wałbrzychu miał być jakąś wykładnią dla polskiej drużyny, to przyszłość wygląda po prostu czarno. Nie szaro, a czarno.

Z różnych powodów w drużynie Gonzaleza zabrakło dziś: Arkadiusza Moryty, Szymona Sićki, Piotra Jędraszczyka, Dawida Dawydzika, Macieja Gębali, Michała Olejniczaka, Ariela Pietrasika czy Kamila Syprzaka. O tych, którzy zakończyli już kariery w kadrze, a wciąż mogliby być filarami defensywy, nie ma nawet co wspominać. Bo na środku takiego drugiego Tomasza Gębali po prostu brakuje, podobnie jak i na pozycji obok Przemysława Krajewskiego.

Zmiennicy zaś głównie zawiedli, to wciąż nie jest ich poziom.

Polska - Czechy w Wałbrzychu. Sprawdzian drużyny Joty Gonzaleza przed EURO. Siedem minut nadziei

Spotkaniu w Wałbrzychu, mimo że nie miało większej rangi, nadano wyjątkową oprawę - piękna byłą już sama prezentacja. A później zawodnicy wyszli na parkiet i nagle... zrobiło się ciemno. Padło oświetlenie - mecz rozpoczął się z kilkuminutowym opóźnieniem.

Te pierwsze minuty nie były złe dla Biało-Czerwonych: interwencję w bramce zaliczył Adam Morawski, funkcjonował kontratak. W 7. minucie, gdy ze skrzydła trafił Filip Michałowicz, Polacy prowadzili 4:2.

I wtedy nasz zespół zupełnie stanął. W ofensywie kompletnie zaczęło brakować pomysłu, obrona była dziurawa jak ser. Mający aż 212 cm wzrostu 19-letni Daniel Blacha robił co chciał, biegał nawet do kontr. To ona trafił w 12. minucie na 8:4, po kwadransie było już 9:4 dla gości.

Jota Gonzalez, trener reprezentacji Polski Maciej Kulczyński PAP

Te niemoc przerwał dopiero w 16. minucie Piotr Mielczarski. 20-latek z Bidasoi Irun wniósł trochę ożywienia, za moment zaliczył ładną asystę do Wiktora Jankowskiego, ale sam zbawić drużyny nie mógł. Zwłaszcza że jego bardziej doświadczeni koledzy pudłowali w świetnych sytuacjach - choćby Piotr Jarosiewicz z rzutu karnego.

Gdy w 22. minucie Czesi odskoczyli na 13:6, Gonzalez po raz drugi poprosił o przerwę. Czechy to nie Dania, Niemcy czy Francja, a typowy europejski średniak. W teorii - na naszym poziomie, a tymczasem w Wałbrzychu obie ekipy dzieliła różnica klasy.

Z mającym 212 cm wzrostu Danielem Blachą Polacy mieli olbrzymie problemy Paweł Bejnarowicz/Związek Piłki Ręcznej w Polsce materiały prasowe

W 27. minucie były as Orlenu Wisły Płock Tomas Piroch trafił z karnego na 15:8 dla gości - pokonał Jakuba Skrzyniarza. Ten musiał wejść do bramki, bo za interwencję i faul poza polem bramkowym czerwoną kartkę zobaczył Morawski. Bramkarz Industrii miał grać przez całą pierwszą połowę, Skrzyniarz zaś - drugą. A tymczasem golkiper Bidasoi musiał być gotowy wcześniej.

Pierwszą połowę Czesi wygrali 16:9. Coś tam starał się w ataku zdziałać Michał Daszek, nieźle wprowadził się do gry Leon Łazarczyk, ale wciąż szwankowała skuteczność. Kolejną "siódemkę" zmarnował Mikołaj Czapliński, klasą samą w sobie był bowiem Tomas Mrkva, do niedawna występujący w Bundeslidze w słynnym zespole THW Kiel.

Kwadrans spokoju dla Czechów, wciąż wysoka przewaga. A później młodzież z Wybrzeża rozpoczęła pogoń

Czego można było oczekiwać od polskiej kadry w drugiej połowie? Ambitnej walki, by przewaga Czechów nie wzrosła do kilkunastu bramek. Gonzalez posłał od początku w ataku tercet: Michał Daszek, Paweł Papina, Michał Paterek - było więc jasne, że z drugiej linii zagrożenie rzutowe jest niewielkie. Paterek dalej nie trafiał, a Czesi takiego problemu nie mieli. Czy to Dominik Solak, czy to Jonas Josef.

Wiktor Jankowski i Tomas Piroch Maciej Kulczyński PAP

Goście wysoko prowadzili, być może trochę zgubili przy tym koncentrację. Inna sprawa, że wreszcie Polacy zaczęli rozrywać obronę rywali. Gonzalez postawił na skład, którego większość stanowili gracze Wybrzeża Gdańsk. I grali jak w klubie, świetne wejścia zaliczyli Wiktora Tomczak i Jakub Będzikowski. A gdy w 50. minucie trafił po raz drugi Paterek, było już tylko 21:25.

Sytuacja zaczęła się nagle całkowicie odwracać, w 54. minucie Czapliński rzucił z kontry na 24:26. Nagle i zwycięstwo - sensacyjne patrząc na przebieg tego spotkania - stało się realne.

I już za chwilę drugą karę dostał Sebastian Kaczor, momentalnie wykorzystali to rywale.

Już do końca meczu Czesi rzucali na trzybramkowe prowadzenie, Polacy odpowiadali. A potrzeba było jeszcze choć jednej skutecznej akcji obronnej. Ona nastąpiła dopiero na pół minuty przed końcem, to było już za późno.

Polska przegrała 29:30. Za ostatnie kwadrans drużynie Gonzaleza należą się jednak uznania. I szkoda, że tylko za tyle.

Polska - Czechy 29:30 (9:16)

Polska: Morawski, Skrzyniarz - Będzikowski 4, Beckman 1, Daszek 3 (3/3 z karnych), Łazarczyk, Mielczarski 1, Papina, Paterek 2, Tomczak 2, Widomski 3, Domagała, Kaczor 2, Jankowski 2, Czapliński 5 (1/2), Jarosiewicz 1 (0/1), Marciniak 1, Michałowicz 2.

Rzuty karne: 4/6. Kary: 6 minut.

Czerwona kartka: Adam Morawski (28. minuta)

Melwin Beckman w meczu z Czechami Maciej Kulczyński PAP

Maciej Papina i Matej Havran Maciej Kulczyński PAP

