Polska - Islandia w ME w piłce ręcznej 2026. Relacja na żywo

Rozpoczęcie relacji: niedziela, 18 stycznia 2026 godz. 18:00
Reprezentacja Polski w piłce ręcznej mężczyzn już 18 stycznia o godz. 18:00 rozegra w Kristianstad kluczowy mecz Mistrzostw Europy 2026 z Islandią w grupie F. Po bolesnej porażce z Węgrami 21:29 Biało-Czerwoni muszą wygrać, by utrzymać realne szanse na awans do rundy głównej turnieju. Islandczycy imponowali w pierwszym spotkaniu, rozbijając Włochy aż 39:26, i są faworytem starcia. Bilans historyczny również przemawia na ich korzyść - Polska wygrała tylko 1 z 7 wcześniejszych pojedynków z Islandią. Zapraszamy na relację na żywo.