Polska - Czechy w meczu towarzyskim piłkarzy ręcznych. Relacja na żywo
Towarzyskie
Główna runda
31.10.2025
18:00
2. połowa
1_half
9 - 16
2_half
15 - 10
Full_time
24 - 26
Score
24 - 26
F. Michalowicz
1' , 7'
A. Widomski
3'
M. Beckman
5'
W. Jankowski
18' , 34'
M. Czaplinski
23' , 46' , 53' , 54'
P. Jarosiewicz
24'
M. Daszek
30' , 37'
M. Marciniak
39'
W. Tomczak
40' , 42'
J. Bedzikowski
41' , 44' , 49' , 52'
P. Paterek
47' , 50'
S. Kaczor
50'
V. Reichl
4' , 47'
T. Piroch
5' , 10' , 24' , 27' , 29'
T. Vomacka
7' , 11'
J. Sterba
10'
D. Blaha
12' , 12' , 20'
J. Josef
15' , 20' , 36' , 38'
P. Siroky
18' , 41'
D. Reznicky
22'
D. Solak
33' , 42'
D. Skopar
43' , 48'
D. Palat
45' , 51'