Już za sześć tygodni Polki rozegrają w 's-Hertogenbosch pierwsze spotkanie mistrzostw świata - z Chinkami. Te akurat rywalki powinny być znacznie słabsze od naszej siódemki, ale później Polki czekać będą starcia z potentatkami, na pewno z Francją, a w razie awansu - z Holandią. I z zespołami podobnej klasy co Rumunki, z którymi zespół Senstada mierzył się dziś w Krajowej.

Polska i Rumunia, ale także trzy inne kraje, będą za rok współgospodarzami mistrzostw Europy, nie musimy więc grać w kwalifikacjach. Stąd inicjatywa, by w terminach reprezentacyjnych te zespoły, ale także Norwegia, Dania i Węgry, czyli zespoły już mająca kwalifikację, grały spotkania w ramach EHF Euro Cup 2026.

W jego ramach w czwartek Polki pewnie ograły w Mielcu Słowację 28:20. A teraz w Krajowej zmierzyły się z Rumunią - rywalem, z którym najczęściej mierzyliśmy się w całej historii. Łącznie już 90 razy, aż 58 tych starć wygrały rywalki.

Puchar EHF 2026. Rumunia kontra Polska w Krajowej. Zacięta pierwsza połowa

Senstad miał do dyspozycji niemal ten sam skład co w czwartek - w kraju została jedynie Aleksandra Rosiak, jej miejsce zajęła Joanna Granicka. Dla pięciu reprezentantek Polski było to szczególne spotkanie - grają w tutejszej lidze, uchodzącej za jedną z najsilniejszych na świecie. Co zresztą znajduje odzwierciedlenie w składzie Ligi Mistrzyń.

Tak jak się można było spodziewać, mecz był zacięty. Choć to Rumunki jako pierwsze odskoczyły na trzy bramki. I natychmiast nasz zespół odpowiedział, po dwóch trafieniach z koła Aleksandry Olek. Gra z obrotową była mocnym punktem polskiego zespołu, dobrze później na linii spisywała się też Natalia Pankowska.

Z doprowadzeniem do remisu ciągle był jednak kłopot. Były na to aż trzy szanse przy stanie 11:12, przy 12:13 Magda Balsam zmarnowała rzut karny. Aż wreszcie w 25. minucie Pankowska wyrównała na 13:13. A 115 polskich żołnierzy, którzy stacjonują w Krajowej, jeszcze głośniej dopingowało Biało-Czerwone w miejscowej hali.

Nasz zespół prowadził nawet 14:13, skończyło się na remisie 15:15.

Koszmarne 11 minut po przerwie. A później pogoń Polek. Nic nie wskazywało na takie emocje

Początek drugiej połowy był jednak dla Polek zły. Aż tak zły, że już po pierwszych pięciu minutach trener Arne Senstad zażądał przerwy, nasz zespół przegrał ten fragment 1:4. Choć przecież stawka nie była wcale aż tak wielka, to Norweg był poirytowany, choćby nieskutecznością Pauliny Uścinowicz. Ale i błędami w defensywie, bo Rumunki trafiały bez większych problemów lub zdobywały rzuty karne.

Niewiele to jednak pomogło, za moment źle rozegraną akcję kończyła niemal z linii końcowej Dagmara Nocuń, nie trafiła. A w obronie za faul z boiska wyleciała Karolina Kochaniak, zaś Rumunki dorzuciły dwa kolejne trafienia. I już prowadziły 21:16. Nie do zatrzymania była z karnych Sorina Grozav, greccy sędziowie dyktowali je bez zastanowienia.

W 41. minucie Senstad poprosił o ostatnią przerwę, nasz zespół przegrywał już 17:25. A w drugiej połowie - 2:10. Nic się nie układało, ani w ataku, ani w obronie. I wszystko wskazywało na to, że losy meczu są już przesądzone.

A Polki się nie poddały, kapitalnie na boisko wprowadziły się Graniecka i Katarzyna Cygan. Ze wsparciem Barbary Zimy w bramce, ale i ambicji Darii Michalak zaczęły odrabiać straty. Doprowadziły do stanu 23:27 (46. minuta), później 28:31 (54. minuta). Takie straty można jeszcze było odrobić, a Cygan przechodziła w ataku samą siebie (cztery bramki w ostatnich 10 minutach). - Jeszcze jeden, jeszcze jeden - nie ustawali w dopingu polscy żołnierze, których cały czas było słychać.

Nie udało się, nasz zespół przegrał 29:34. Zdecydowały pierwsze minuty po przerwie.

Rumunia - Polska 34:29 (15:15)

Polska: Płaczek, Zima, Wdowiak - Cygan 7, Kobylińska 5, Olek 5, Granicka 4, Pankowska 2, Michalak 2, Balsam 2 (1/2 z karnych), Kochaniak 2, Uścinowicz, Nosek, Janas, Głębocka, Nocuń.

Kary: 8 minut. Rzuty karne: 1/2.

Zapis relacji na żywo z meczu Rumunia - Polska:

