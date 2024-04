Trudny początek, później Polki doszły do głosu. "Biało-Czerwone" ograły Brazylijki

Rywalki Polek to wielokrotne złote medalistki Mistrzostw Panamerykańskich, a także Igrzysk Panamerykańskich. "Canarinhos" po raz ostatni grały z "Biało-Czerwonymi" w listopadzie 2018 roku, kiedy to górą były nasze zawodniczki. Po raz ostatni Brazylijki pokonały Polki w 2014 roku, a więc po niemal 10 latach miały doskonałą okazję, by podreperować nieco bilans spotkań z "Biało-Czerwonymi".

