Sylwia Matuszczyk: Zabrakło chłodnej głowy

Pierwszymi rywalkami Polek będzie drużyna Niemiec, z którą "Biało-Czerwone" zmierzą się w sobotę 5 listopada o 20.30. Choć to nasze przeciwniczki będą faworytkami, to jak mówi Sylwia Matuszczyk, drużyna prowadzona Arne Senstada ma plan na to spotkanie - Będziemy szukały ich słabych stron w agresywnej grze, którą preferują. To powoduje trochę nieporozumień w obronie. Bardzo ważna będzie także gra obrotowej po naszej stronie, dużo ruchu, wprowadzenia zdezorientowania w ich szeregach defensywnych. No i wykorzystanie naszych skrzydłowych, które są naprawdę świetne - analizowała obrotowa.