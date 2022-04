Świetna postawa Polek zaprocentowała. Unikniemy potęg na ME

Europejska Federacja Handballu (EHF) opublikowała podział na koszyki przed losowaniem tegorocznych mistrzostw Europy piłkarek ręcznych. Polki, dzięki znakomitej postawie w eliminacjach, w których odniosły komplet zwycięstw, trafiły do pierwszego koszyka, obok takich potęg jak Norwegia, Francja i Dania.

Przypomnijmy, że podopieczne Arne Senstada rywalizowały w grupie z Litwinkami, Szwajcarkami i Rosjankami, które w trakcie eliminacji, po inwazji ich kraju na Ukrainę, zostały wykluczone. Polki miały zatem nieco ułatwione zadanie, ale ich postawa i komplet zwycięstw muszą robić wrażenie i przełożyły się na to, że trafiliśmy do pierwszego koszyka, co pozwoli nam uniknąć największych potęg.

Reklama

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. Trener Patryk Rombel po drugim meczu Polska - Szwecja. (20.03.22) WIDEO INTERIA.PL/Informacja prasowa

Mimo to w losowaniu, które odbędzie się 28 kwietnia, tak czy inaczej możemy trafić na niezwykle wymagające przeciwniczki, chociażby Holenderki czy Szwedki. Ponadto cztery drużyny zostały już rozdysponowane do poszczególnych grup. W grupie A w Lublanie zagrają Węgierki, w grupie B w Celje Słowenki. Grupa C, która będzie rozgrywać mecze w Skopje, zagra Macedonia Północna, a w grupie D w Podgoricy rzecz jasna Czarnogóra. Do nich dolosowywane będą pozostałe drużyny.

Podział na koszyki przed losowaniem mistrzostw Europy:

Koszyk 1: Norwegia, Francja, Dania, Polska

Koszyk 2: Holandia, Czarnogóra, Węgry, Szwecja

Koszyk 3: Słowenia, Macedonia, Chorwacja, Niemcy

Koszyk 4: Hiszpania, Rumunia, Serbia, Szwajcaria