Reprezentacja Polski o krok od awansu na MŚ. Została formalność?

Dzięki rozstawieniu w drugiej rundzie eliminacji do mistrzostw świata reprezentacja Polski trafiła na stosunkowo łatwe rywalki. Drużyna Kosowa to na Starym Kontynencie jedna ze słabszych drużyn, która miała spore kłopoty w pierwszej rundzie z Wyspami Owczymi , ale ostatecznie udało jej się awansować. W starciu z "Biało-Czerwonymi" ten zespół skazywany jest jednak na porażkę.

Jedną nogą na mistrzostwach świata

I trudno nie zgodzić się z reprezentantką Polski, na co dzień występującą w TuS Metzingen. "Biało-Czerwone" są zdecydowanymi faworytkami i tylko kataklizm mógłby je zatrzymać. Co prawda już bez Kingi Achruk, ale z kilkoma młodymi zawodniczkami, np. z Aleksandrą Olek czy Kingą Jureńczyk , nasz zespół wciąż należy do szerokiej europejskiej czołówki.

Zmiany w zespole "Biało-Czerwonych"

Powoli jednak młode zawodniczki zaczną przejmować "stery" w zespole, a przecież liderki naszej kadry Aleksandra Rosiak, Monika Kobylińska, Dagmara Nocuń czy Magda Balsam to wciąż szczypiornistki, przed którymi wiele lat grania. To może dawać kibicom powody do optymizmu. I to nie tylko w kontekście walki o awans na MŚ, ale również o upragnione igrzyska olimpijskie, choć do nich droga daleka.