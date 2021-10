Matuszczyk w środę w premierowym spotkaniu eliminacji z Litwą - wygranym przez Biało-czerwone 36-22 - rzuciła pięć bramek. Z trójki powołanych obrotowych na to wydarzenie była najbardziej doświadczoną zawodniczką na tej pozycji. Aleksandra Dorsz w debiucie zdobyła gola, a w Szwajcarii przed taką szansą stanie Zuzanna Ważna.

Z gry w reprezentacji przerwę zrobiła sobie Joanna Drabik, a kontuzjowana jest kolejna obrotowa, Joanna Szarawaga.





Sylwia Matuszczyk kontuzjowana. "Słyszałam, jak chrupnęło"...

- Słyszałem jak mi chrupnęło coś w ręce, ale cały czas myślałem, że to nie jest kość. Sądziłam, że palec wypadł mi ze stawu. To zdarzyło się, gdy mój palec wkręcił się w koszulkę Litwinki, która się szarpnęła. Bolało mnie, ale dalej grałam. Prześwietlenie wykazało jednak złamanie kości śródręcza. Szczęście w nieszczęściu to nie jest rzucająca ręka. W środę mam zabieg zespolenia kości. Czeka mnie czterotygodniowa przerwa. Mam nadzieję, że na grudniowe mistrzostwa świata w Hiszpanii będę gotowa do gry - opowiada Matuszczyk cytowana przez stronę zprp.pl.



Szwajcaria - Polska. Polki jeszcze nie przegrały

Zdaniem 22-krotnej reprezentantki kraju drużyna Szwajcarii stylem gry przypomina Austriaczki. W pierwszym meczu kwalifikacji Helwetki przegrały na wyjeździe z Rosją tylko 22:26. - One są mocne, szybkie. Grają solidną piłkę ręczną - uważa Matuszczyk.



Zespół Arne Senstada na mecz do Szwajcarii wyleciał w piątek z Wrocławia do Zurychu, a stamtąd do Kloten, niedaleko Winterthur.

Polki w historii występów przeciw Szwajcarkom mają doskonały bilans - sześć meczów i sześć zwycięstw. Trzy z tych spotkań rozegrane zostały w kwalifikacjach MŚ.



Historia meczów Polska - Szwajcaria kobiet

6.11.1987 (Vaulux-En-Velin) Polska - Szwajcaria 27:12

27.12.1994 (Zurich) Polska - Szwajcaria 17:14

23.11.2002 (Thun) Polska - Szwajcaria 30:23; el. MŚ

24.12.2002 (Thun) Polska - Szwajcaria 31:20; el. MŚ

7.04.2006 (Jicin) Polska - Szwajcaria 46:20

28.11.2008 (Dąbrowa Górnicza) Polska - Szwajcaria 34:26; el. MŚ

Eliminacje Euro 2022. Polki w grupie z Rosją

W grupie 1 eliminacji rywalkami Polek będą jeszcze Rosjanki, z którymi oba spotkania zaplanowane są na marzec 2022. W kwietniu przyszłego roku ekipa Senstada rozegra rewanże z Litwą i Szwajcarią. Rywalizacja o awans toczy się w sześciu czterozespołowych grupach. W ME, których w dniach 4-20 listopada 2022 gospodarzami będą Słowenia, Macedonia Północna i Czarnogóra, zagrają po dwie najlepsze drużyny z każdej z nich. Udział w turnieju zapewniony mają gospodarze oraz obrończynie tytułu.



Spotkanie w Winterthur ma rozpocząć się w niedzielę o godz. 15.00. Transmisja w Eurosport 1.

Grupa 1

Dotychczasowe wyniki. 6.10: Polska - Litwa 36-22 (22-12), Rosja - Szwajcaria 26-22 (13-7); 9.10: Litwa - Rosja 21-35 (10-17)

10 października, niedziela

Szwajcaria - Polska godz. 15.00.

M pkt bramki

1. Rosja 2 4 61-43

2. Polska 1 2 36-22

3. Szwajcaria 1 0 22-26

4. Litwa 2 0 43-71









Zdjęcie Sylwia Matuszczyk nie zagra w meczu eliminacji Euro 2022 ze Szwajcarią /Piotr Matusewicz /East News