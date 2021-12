As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! As Sportu 2021. Kto zasłużył na awans do półfinału? Dawid Tomala 57% Bartosz Zmarzlik 43%

Spotkanie Polska - Serbia to mecz grupy B. O 18.00 na boisko wyjdą ekipy wicemistrza olimpijskiego z Tokio Rosji oraz wicemistrza Afryki Kamerunu.

Na poprzednim mundialu w 2019 roku w Japonii zabrakło "Biało-Czerwonych", które w ostatniej fazie eliminacji musiały uznać w dwumeczu wyższość właśnie drużyny serbskiej. Największy sukces ekipa z Bałkanów odniosła w 2013 roku, kiedy sięgnęła po srebrny medal MŚ. W półfinale w Belgradzie pokonała wtedy Polskę (24-18), która ostatecznie zajęła czwarte miejsce, a w finale Serbia przegrała z Brazylią 20-22. Przed dwoma laty została sklasyfikowana na szóstej pozycji.

Mecz Polska - Serbia. Achruk: Nie będzie łatwo

- Skład Serbek się zmienił. Podobnie jak w zespole z Rosji, wiele zawodniczek podziękowało i zrezygnowało z gry w reprezentacji. Na ich miejsce wskoczyło jednak wiele tak samo mocnych zawodniczek i wiemy doskonale, że nie będzie łatwo - powiedziała jedna z najbardziej doświadczonych zawodniczek w drużynie narodowej, rozgrywająca Kinga Achruk, cytowana na internetowej stronie Związku Piłki Ręcznej w Polsce.

W kolejnych spotkaniach grupy B podopieczne norweskiego szkoleniowca Arne Senstada rozegrają w Llirii (25 km od Walencji) 5 grudnia z drużyną Rosyjskiej Federacji Piłki Ręcznej, a 7 grudnia z Kamerunem. Oba pojedynki zaplanowano na godz. 18.

Tytułu broni Holandia, która przed dwoma laty pokonała w meczu o złoto Hiszpanię 30-29. W spotkaniu o brązowy medal Rosja okazała się wtedy lepsza od Norwegii (33-28).

