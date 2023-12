Polki przed ogromną szansą. Mecz z Dunkami dużym wyzwaniem

Dania wraz ze Szwecją i Norwegią to jeden z gospodarzy tegorocznego mundialu. Duńscy kibice w ostatniej kolejce przeżyli srogi zawód. Ich zespół nieoczekiwanie przegrał z Japonią 26:27, tracąc bramkę w ostatnich sekundach. To zdaniem Adriana Struzika, asystenta trenera Polek Arne Senstada korzystny wynik dla biało-czerwonych, torujący im drogę do ćwierćfinałów. Jest tylko jeden szkopuł - Danię, i to na jej terenie, trzeba pokonać.

Dania z sukcesami w ostatnich latach

Podczas gdy Toft trafiła do zespołu All Stars MŚ 2021, to dwójka innych duńskich zawodniczek przykuła uwagę podczas Euro 2022. Młoda lewa skrzydłowa Emma Friis i rozgrywająca Katrine Heindahl nie tylko dostały się do drużyny All StarS, ale także otrzymały nagrodę EHF Excellence Award za sezon 2022/2023, honorującą najlepszych zawodników na każdej pozycji. Do wyróżniających się piłkarek tego zespołu trzeba zaliczyć także najskuteczniejszą w turnieju, rozgrywającą Kristinę Joergensen (22 gole). Większośc reprezentantek tego kraju na co dzień występuje w zespołach Champions League.