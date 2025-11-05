Ostateczna decyzja selekcjonera Polek przed mundialem. Jednak aż sześć zmian

Rok temu w Szwajcarii i na Węgrzech Polki rozegrały całkiem niezły turniej - w mistrzostwach Europy zajęły dziewiąte miejsce, wygrały z Hiszpanią, Portugalią czy Rumunią. A to najlepsza pozycja od 2006 roku. Na mundialach bywało lepiej, Kim Rasmussen wprowadził Polki do półfinałów w 2013 i 2015, skończyło się na czwartych pozycjach. A w kolejnych edycjach było już źle lub przeciętnie.

Teraz jest wreszcie szansa na to, by znów powalczyć o pozycję w najlepszej dziesiątce świata. To wynika też z układu grup: w pierwszej fazie Polki zagrają w 's-Hertogenbosch z Chinami (28 listopada), Tunezją (30 listopada) i Francją (2 grudnia). Komplet punktów w dwóch pierwszych spotkaniach jest obowiązkiem.

A w drugiej fazie drużynę Senstada czekać będą zapewne potyczki z: Holandią, Austrią oraz prawdopodobnie Argentyną, jeśli ta wygra z Egiptem. Francja i Holandia to potentaci, ale resztę zdecydowanie można ograć. A wtedy nasz zespół zostanie sklasyfikowany na miejscach 9-12.

Arne Senstad podjął decyzję w sprawie składu na mistrzostwa świata. Nowe wyzwania dla młodszych szczypiornistek

Norweski selekcjoner, pracując z polską kadrą już ponad sześć lat, zmienił 1/3 składu, porównując ją do zeszłorocznych mistrzostw Europy. To poniekąd efekt decyzji dwóch obrotowych o zakończeniu kariery (Marlena Urbańska) bądź zakończeniu gry w kadrze (Sylwia Matuszczyk), ale też i rezygnacji z Aleksandry Tomczyk oraz Aleksandry Zych.

O swoje pozycje walczyły zaś do końca: środkowa rozgrywająca Magdalena Drażyk oraz skrzydłowa Adrianna Górna. Senstad uznał jednak, że powoła w to miejsce Natalię Janas z Zagłębia Lubin oraz Joannę Granicką z VfL Oldenburg.

Daria Michalak i selekcjoner reprezentacji Polski Arne Senstad BO AMSTRUP / Ritzau Scanpix via AFP & Marcin Golba/Nur Photo via AFP AFP

Senstad zaznaczył, że Janas bardzo dobrze wprowadziła się do drużyny i "ciekawie uzupełnią się z Magdą Balsam". - Największa walka była pomiędzy Magdaleną Drażyk i Joanną Granicką. Wybór tej drugiej to krok w stronę przyszłości reprezentacji. Oprócz tego, Asia prezentuje trochę inny styl gry od reszty, co może dać nam więcej opcji w ataku - mówi Norweg, cytowany przez stronę związku.

Największy dylemat dotyczył obsady koła. Tam pewne miejsce miała tylko Aleksandra Olek, do niej dołączyły Nikoła Głębocka (MKS Gniezno) i Natalia Pankowska (Piotrcovia). Obie nieźle radziły sobie w niedawnych meczach EHF Cup 2026 ze Słowacją i Rumunią.

Kadrowiczki zbiorą się na konsultacji w Cetniewie 16 listopada, później polecą na turniej do Poreču (mecze z Senegalem i Chorwacją). 28 listopada zaczną mistrzostwa świata od potyczki z Chinami.

Kadra Polski na mistrzostwa świata:

Bramkarki: Adrianna Płaczek, Barbara Zima, Paulina Wdowiak

Obrotowe: Aleksandra Olek, Nikola Głębocka, Natalia Pankowska

Skrzydłowe: Magda Balsam, Natalia Janas, Dagmara Nocuń, Daria Michalak

Rozgrywające: Katarzyna Cygan, Joanna Granicka, Monika Kobylińska, Natalia Nosek, Karolina Kochaniak, Paulina Uścunowicz, Aleksandra Rosiak.

Adrianna Płaczek MICHAŁ FLUDRA/NurPhoto via AFP AFP

Arne Senstad i Karolina Kochaniak Piotr Matusewicz East News

