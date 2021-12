W Hiszpanii trwa faza zasadnicza czempionatu. Polki, które wcześniej doznały trzech porażek i straciły szansę na awans do ćwierćfinału, pokonały w Granollers Słowenię 27-26 (12-13) w meczu grupy I. "Biało-czerwone" awansowały na piąte miejsce w tabeli, a w poniedziałek zakończą udział w turnieju meczez z Czarnogórą (15.30).

MŚ piłkarek ręcznych: Skuteczne Polki ograły Słowenię



W innych sobotnich meczach tej grupy Francja pokonała Serbię 22-19, a Rosjanki - występujące pod szyldem narodowej federacji piłki ręcznej - wygrały z Czarnogórkami 31-25. Z każdej z czterech grup do najlepszej "ósemki" turnieju awansują po dwie czołowe drużyny.

Reklama

Bardziej skomplikowana sytuacja jest przed zaplanowaną na poniedziałek ostatnią kolejką spotkań w grupie II. Z 7 punktami prowadzą broniące tytułu Holenderki, przed Norweżkami z takim samym dorobkiem. Oba zespoły zmierzą się w ostatnim pojedynku tej fazy. Jeden punkt straty mają do nich Szwedki, które zagrają na koniec z Rumunkami. W sobotę ekipa "Trzech Koron" urwała punkt Norweżkom, remisując 30-30.

Wideo Odtwarzacz wideo wymaga uruchomienia obsługi JavaScript w przeglądarce. MŚ piłkarek ręcznych 2021. Polska - Serbia. Skrót meczu. WIDEO (Polsat Sport) Polsat Sport



Tymczasem drużyna "Pomarańczowych" w sobotę rozgromiła Kazachstan... 61-15! Było to największe zwycięstwo w hiszpańskim turnieju i drugie co do rozmiarów w historii MŚ, tylko dwa gole mniej od rekordowej wygranej Węgier 57-8 z Australią w Rosji 2005. Holenderki w rundzie wstępnej gromiły Uzbekistan 58-17 i Portoryko 55-15.

Kto zasłużył na zdobycie trzeciego miejsca w plebiscycie As Sportu 2021? Nie zaznaczono żadnej odpowiedzi ! Kto zasłużył na zdobycie trzeciego miejsca w plebiscycie As Sportu 2021? Maria Andrejczyk 51% Dawid Tomala 49%

głosów: 775

Rekord największej liczby goli zdobytych w meczu na MŚ kobiet przez jedną drużynę wynosi 66 i należy od 2009 roku do Szwedek - przeciwko Australii.

Holandia przed dwoma laty w Japonii pokonała w meczu o złoto MŚ Hiszpanię 30-29. W spotkaniu o brązowy medal Rosja okazała się lepsza od Norwegii 33-28.

TM