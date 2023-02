Po 17 latach postanowiła pani zrezygnować z gry w reprezentacji. To był impuls czy przemyślana decyzja?

Ta decyzja we mnie dojrzewała od jakiegoś czasu, nie została podjęta z dnia na dzień. Nie sądziłam, że uzbierało się aż 17 lat. Zleciało bardzo szybko, ale długo o tym myślałam, to wszystko nie było dla mnie łatwe.

Skusiły mnie już te mistrzostwa Europy w Czarnogórze. Myślałam już wcześniej o tym, żeby zrezygnować, ale chciałam spróbować swoich sił. To jednak mnie uświadomiło, że nie jestem w stanie zrobić znaczącej różnicy w reprezentacji.

Co pani czuła, ogłaszając tę decyzję? Smutek, a może ulgę?

Emocje były podzielone. Z jednej strony duży smutek, bo marzeniem każdego zawodnika jest gra z orzełkiem na piersi. Tak było w moim przypadku, to dla mnie wielka duma i honor, że mogłam reprezentować nasz kraj. Z drugiej strony jednak wiem, że to rozsądna decyzja. Muszę odpocząć fizycznie i psychicznie.

Nie mówię "nie". Na pewno chciałabym zostać przy piłce ręcznej, bo to praktycznie całe moje życie. Na pewno to pewien bagaż doświadczeń i na pewno w przyszłości chciałabym się nim dzielić.

Wiara w nas nadal jest, ale też musimy podchodzić do tego realnie. Mamy teraz słabszy okres, jeśli chodzi o naszą grę, ale uważam, że cały czas jesteśmy w procesie budowania drużyny. Od kiedy tutaj jestem, cały zespół został wymieniony. To drugi sezon, w którym mamy trzon drużyny. Teraz musimy się zgrywać i na przyszłość to będzie dobrze wyglądało. Potrzebujemy teraz cierpliwości i czasu, żeby wszystko zaczęło funkcjonować tak, jak należy.