​El. MŚ piłkarek ręcznych. Kudłacz-Gloc i Achruk w kadrze na Austrię

Selekcjoner reprezentacji Polski piłkarek ręcznych Arne Senstad powołał 18-osobową kadrę na mecze kwalifikacyjne mistrzostw świata z Austrią - 16 i 20 kwietnia. W składzie znalazły się m.in. Karolina Kudłacz-Gloc i Kinga Achruk, które nie grały w grudniowym czempionacie Europy.

Rozgrywająca niemieckiego SG BBM Bietigheim, kapitan reprezentacji Kudłacz-Gloc z powodu kontuzji barku od września miała przerwę w treningach, które wznowiła w lutym. Kilka tygodni temu na boisku pojawiła się także rozgrywająca Perły Lublin Achruk, która była na urlopie macierzyńskim.

"Karolina już wróciła na boisko i to w jakim stylu, a Kinga też powoli dochodzi do swojej dyspozycji sprzed przerwy macierzyńskiej. W Lublinie dostaje dużo okazji do grania i miejmy nadzieję, że już na mecze z Austrią będzie w optymalnej formie" - powiedziała PAP asystentka Senstada w reprezentacji oraz klubowa trenerka Achruk w Perle Monika Marzec.

Biało-czerwone spotkają się na zgrupowaniu w Warszawie 10-15 kwietnia. 16 kwietnia zagrają z Austriaczkami w Maria Enzersdorf pod Wiedniem (godz. 18.10), rewanż zaplanowano w podwarszawskich Markach 20 kwietnia (godz. 18)

Zwycięzca dwumeczu awansuje do grudniowego turnieju finałowego MŚ w Hiszpanii.

Zawodniczki powołane na mecze z Austrią:

Bramkarki - Adrianna Płaczek (Nantes AH, Francja), Monika Maliczkiewicz (Zagłębie Lubin), Weronika Gawlik (Perła Lublin)

Obrotowe - Joanna Drabik (Zagłębie Lubin), Joanna Szarawaga (Perła Lublin)

Rozgrywające - Kinga Achruk, Marta Gęga, Natalia Nosek, Aleksandra Rosiak (wszystkie Perła Lublin), Karolina Kochaniak, Patrycja Świerżewska (obie Zagłębie Lubin), Karolina Kudłacz-Gloc (SG BBM Bietigheim, Niemcy), Romana Roszak (Piotrcovia Piotrków Tryb.), Justyna Świerczek Justyna (Start Elbląg)

Skrzydłowe - Adrianna Górna (Zagłębie Lubin), Aneta Łabuda (ESBF Besancon, Francja), Dagmara Nocuń (Perła Lublin), Oktawia Płomińska (Piotrcovia Piotrków Tryb.).